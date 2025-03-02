«Полиции нет, а везде толпы»: ростовчане шокированы организацией гуляний на Масленицу

Posted 2 марта, 15:57
Published 2 марта, 15:57
Modified 2 марта, 21:01
Updated 2 марта, 21:01
Судя по снимкам, которые предоставил корреспондент, в парке на левом берегу на гулянии в честь последнего на Масленицы можно было насчитать несколько тысяч человек.
Мероприятие состояло из различных игр, конкурсов, мастер-классов и розыгрышей. Детей и взрослых развлекали аниматоры в народных костюмах.
Также частью гуляний стало поедание традиционного масленичного блюда. Но чтобы получить блины, как сообщил корреспондент, нужно было отстоять гигантскую очередь, которая растянулась на несколько десятков метров. Только в этом столпотворении можно было насчитать не одну сотню человек, которые хотели попробовать угощение.
Более того, на входе в парк, где проходили гуляния, не были установлены досмотровые рамки и отсутствовали отряды полиции. Не было заметно ни одного сотрудника правоохранительных органов ни в самом парке, ни на площадках, где проходили активности.
«Это очень странно, впервые за много лет я не увидела на таком крупном массовом мероприятии ни одного полицейского, там одновременно находились не меньше полутора тысяч человек и из них очень много детей», — поделилась впечатлениями одна из местных жительниц, побывавшая на празднике.
Другие посетители также пожаловались на организацию самого праздника. На площадке была установлена только одна фотозона, к которой было не пробиться из-за большого числа желающих сделать снимок.
Приобрести блины также можно было только в одном ларьке, у которого также выстроились не меньше полусотни человек.
«Мы стояли целый час, не меньше, несколько ларьков на все мероприятие, и у каждого огромные толпы!» — пожаловалась очевидица.
Участников мероприятия также удивило то, что в конце праздника не стали сжигать традиционное масленичное чучело. Вместо этого оно стало частью фотозоны.
В завершении праздника организаторы провели конкурс с призами.
Тем временем за пределами мероприятия родители с детьми гуляли по левому берегу, а точнее — по покрытому льдом Дону. Наш корреспондент сообщает, что люди без опаски доходили чуть ли не до центра реки. За этим также никто не следил: рядом не было ни спасателей, ни дежурных, кто мог бы помочь, если бы произошел несчастный случай.
С чьего разрешения были организованы гуляния без минимальных мер безопасности в условиях действующего запрета на проведение массовых мероприятий под открытым небом, пока неизвестно. RostovGazeta отправила соответствующие запросы представителям региональных властей и правоохранительных органов. Информация уточняется.
Напомним, запрет на массовые мероприятия на открытом воздухе ввели еще 30 августа 2024 года. Ограничение действует на мероприятия с численностью свыше 50 участников.