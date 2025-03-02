«Полиции нет, а везде толпы»: ростовчане шокированы организацией гуляний на Масленицу

Тем временем за пределами мероприятия родители с детьми гуляли по левому берегу, а точнее — по покрытому льдом Дону. Наш корреспондент сообщает, что люди без опаски доходили чуть ли не до центра реки. За этим также никто не следил: рядом не было ни спасателей, ни дежурных, кто мог бы помочь, если бы произошел несчастный случай.