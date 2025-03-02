«Посмотрите на эти матрасы»: жительница Новошахтинска показала больницу из ужастиков

Posted 2 марта, 16:24
Published 2 марта, 16:24
Modified 2 марта, 22:47
Updated 2 марта, 22:47
На кадрах, которые подписчица предоставила RostovGazeta, видно, что состояние палаты и вправду оставляет желать лучшего: обшарпанные стены с обломавшейся штукатуркой, ржавчина на батарее, потрескавшаяся краска на подоконнике.
Матрасы, судя по кадрам, не меняли очень давно: они просели и покрылись темными пятнами. Условия в больнице больше напоминают кадры из фильмов ужасов.
Более того, женщина сообщила, что пациентам приходится брать все необходимое с собой, в том числе и капельницы.
«Воду свою берем. Чайники, сказали, надо брать, капельницы свои взяли», — сообщает женщина.
Какая именно больница имеется в виду, местная жительница не уточнила, но сообщила, что она находится в поселке, недалеко от шахты «Западная Капитальная».