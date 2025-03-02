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Posted 2 марта, 16:24

Published 2 марта, 16:24

Modified 2 марта, 22:47

Updated 2 марта, 22:47

Больница без ремонта

«Посмотрите на эти матрасы»: жительница Новошахтинска показала больницу из ужастиков

2 марта 2025, 16:24
Фото: для иллюстрации. 1MI. Больница без ремонта

Пациенты пожаловались на плесень и разруху в палате в больнице в Новошахтинске

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Эксклюзив
Пенсионерка и ветеран труда из Новошахтинска столкнулась с ужасными условиями в больнице, в которой она проходит диспансеризацию. Кадрами местная жительница поделилась с RostovGazeta.

На кадрах, которые подписчица предоставила RostovGazeta, видно, что состояние палаты и вправду оставляет желать лучшего: обшарпанные стены с обломавшейся штукатуркой, ржавчина на батарее, потрескавшаяся краска на подоконнике.

Матрасы, судя по кадрам, не меняли очень давно: они просели и покрылись темными пятнами. Условия в больнице больше напоминают кадры из фильмов ужасов.

Более того, женщина сообщила, что пациентам приходится брать все необходимое с собой, в том числе и капельницы.

«Воду свою берем. Чайники, сказали, надо брать, капельницы свои взяли», — сообщает женщина.

Какая именно больница имеется в виду, местная жительница не уточнила, но сообщила, что она находится в поселке, недалеко от шахты «Западная Капитальная».

Видео: 1MI.
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