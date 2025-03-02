Прибыльный молокозавод продают в Ростовской области за почти 110 млн рублей

Posted 2 марта, 10:17
Published 2 марта, 10:17
Modified 2 марта, 10:19
Updated 2 марта, 10:19
Так, молокозавод занимается выпуском молока, кисломолочных продуктов и творога. Он расположен в центре Ростова-на-Дону и имеет отличную логистическую структуру, а также развитый железнодорожный и автомобильный трафик.
Завод занимает площадь в 10 тысяч квадратных метров, при этом на сооружения отведено три тысячи «квадратов». Объем перерабатываемого сырья составляет 35 тонн, однако его можно увеличить еще в два раза. Также имеются холодильные и морозильные камеры, вмещающие 150 тонн продукции.
Добавим, что в здании проходной завода есть фирменный магазин. За этот бизнес предприниматель просит 109,9 миллиона рублей.
Ранее RostovGazeta писала, что арендодатель ТЦ «Рио» в Ростове попал в число «королей» недвижимости РФ.