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Posted 2 марта, 10:17

Published 2 марта, 10:17

Modified 2 марта, 10:19

Updated 2 марта, 10:19

Прибыльный молокозавод продают в Ростовской области за почти 110 млн рублей

Прибыльный молокозавод продают в Ростовской области за почти 110 млн рублей

2 марта 2025, 10:17
Фото: 1MI. Прибыльный молокозавод продают в Ростовской области за почти 110 млн рублей
Предприниматель выставил на продажу свой готовый бизнес — молокозавод в Ростовской области. За действующее и прибыльное предприятие он просит 109,9 миллиона рублей. Предложение опубликовано на известном сайте объявлений.

Так, молокозавод занимается выпуском молока, кисломолочных продуктов и творога. Он расположен в центре Ростова-на-Дону и имеет отличную логистическую структуру, а также развитый железнодорожный и автомобильный трафик.

Завод занимает площадь в 10 тысяч квадратных метров, при этом на сооружения отведено три тысячи «квадратов». Объем перерабатываемого сырья составляет 35 тонн, однако его можно увеличить еще в два раза. Также имеются холодильные и морозильные камеры, вмещающие 150 тонн продукции.

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Добавим, что в здании проходной завода есть фирменный магазин. За этот бизнес предприниматель просит 109,9 миллиона рублей.

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