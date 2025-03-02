Прибыльный молокозавод продают в Ростовской области за почти 110 млн рублей

Завод занимает площадь в 10 тысяч квадратных метров, при этом на сооружения отведено три тысячи «квадратов». Объем перерабатываемого сырья составляет 35 тонн, однако его можно увеличить еще в два раза. Также имеются холодильные и морозильные камеры, вмещающие 150 тонн продукции.