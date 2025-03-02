Резкое потепление до +10 градусов придет в Ростовскую область в марте

Posted 2 марта, 14:15
Published 2 марта, 14:15
Modified 2 марта, 14:17
Updated 2 марта, 14:17
В начале марта в донском регионе столбик термометра показывал от -15 до -10 градусов ночью и около -10 градусов — днем. Днем 2 марта ожидается уже около 0 градусов днем и -6 — ночью.
По данным «Яндекс.Погоды», температура воздуха будет постепенно повышаться в течение все недели. К 6 числу потеплеет до +4…+7 градусов в Ростове. В этот же день обещают небольшой дождь, на следующий — солнечную погоду без осадков.
Днем 9 марта тоже ожидается яркий теплый день. Воздух прогреется до +10 градусов днем, а ночью поднимется выше 0. На юге региона обещают даже до +15 градусов. А вот в северной части Ростовской области может быть прохладнее, всего около +6 градусов.
Ранее RostovGazeta сообщала прогноз погоды на весь март.