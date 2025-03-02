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Posted 2 марта, 14:15

Published 2 марта, 14:15

Modified 2 марта, 14:17

Updated 2 марта, 14:17

Синоптики назвали дату, когда тепло вернется в Ростовскую область

Резкое потепление до +10 градусов придет в Ростовскую область в марте

2 марта 2025, 14:15
Фото: 1MI. Синоптики назвали дату, когда тепло вернется в Ростовскую область

Через неделю потеплеет до +10 градусов в Ростовской области

Стало известно, когда морозы и снег в Ростовской области сменятся теплом. Подробный прогноз читайте на сайте RostovGazeta.

В начале марта в донском регионе столбик термометра показывал от -15 до -10 градусов ночью и около -10 градусов — днем. Днем 2 марта ожидается уже около 0 градусов днем и -6 — ночью.

По данным «Яндекс.Погоды», температура воздуха будет постепенно повышаться в течение все недели. К 6 числу потеплеет до +4…+7 градусов в Ростове. В этот же день обещают небольшой дождь, на следующий — солнечную погоду без осадков.

Резкое потепление до +10 градусов ожидается в Ростове-на-Дону
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Днем 9 марта тоже ожидается яркий теплый день. Воздух прогреется до +10 градусов днем, а ночью поднимется выше 0. На юге региона обещают даже до +15 градусов. А вот в северной части Ростовской области может быть прохладнее, всего около +6 градусов.

Ранее RostovGazeta сообщала прогноз погоды на весь март.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Прогноз погоды#Погода#Прогноз#Потепление
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