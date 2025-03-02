Резкое потепление до +10 градусов придет в Ростовскую область в марте

Днем 9 марта тоже ожидается яркий теплый день. Воздух прогреется до +10 градусов днем, а ночью поднимется выше 0. На юге региона обещают даже до +15 градусов. А вот в северной части Ростовской области может быть прохладнее, всего около +6 градусов.