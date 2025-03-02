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Posted 2 марта, 18:40

Published 2 марта, 18:40

Modified 2 марта, 18:42

Updated 2 марта, 18:42

Скрябин потребовал отремонтировать кольцевую развязку на Малиновского в Ростове

Скрябин потребовал отремонтировать кольцевую развязку на Малиновского в Ростове

2 марта 2025, 18:40
Фото: Администрация Ростова.
Исполняющий обязанности главы администрации Ростова Александр Скрябин выявил недостатки ремонта улично-дорожной сети в Октябрьском районе. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Александр Скрябин обратил внимание на плохое состояние дорожного полотна на кольцевой развязке на пересечении Малиновского и Таганрогской улиц. Он сообщил, что в последний раз дорогу ремонтировали 13 лет назад.

«Это не логично: на въезде в город первое, с чем сталкиваются, — это технически неисправное полотно», — говорит Александр Скрябин.

В связи с этим и. о. главы горадминистрации поручил своему заместителю по вопросам транспорта Дмитрию Симкову завершить ремонт транспортного кольца в этом году.

Как людям передвигаться? Скрябин отчитал коммунальщиков за разбитые дороги в Ростове
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Ранее RostovGazeta писала, что Скрябин раскритиковал коммунальщиков за разбитые дороги в Ростове.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ремонт дорог#Транспорт#Строительство дорог#Александр Скрябин
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