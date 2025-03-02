Скрябин потребовал отремонтировать кольцевую развязку на Малиновского в Ростове

Posted 2 марта, 18:40
Published 2 марта, 18:40
Modified 2 марта, 18:42
Updated 2 марта, 18:42
Александр Скрябин обратил внимание на плохое состояние дорожного полотна на кольцевой развязке на пересечении Малиновского и Таганрогской улиц. Он сообщил, что в последний раз дорогу ремонтировали 13 лет назад.
«Это не логично: на въезде в город первое, с чем сталкиваются, — это технически неисправное полотно», — говорит Александр Скрябин.
В связи с этим и. о. главы горадминистрации поручил своему заместителю по вопросам транспорта Дмитрию Симкову завершить ремонт транспортного кольца в этом году.