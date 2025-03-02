Снегом завалит трассу М-4 «Дон» в Ростовской области 2 марта

Posted 2 марта, 08:23
Published 2 марта, 08:23
Modified 2 марта, 19:00
Updated 2 марта, 19:00
По данным источника, утром на автодороге осадков не ожидается, но после обеда в нескольких регионах пойдет снег. Это — Краснодарский край, Московская, Тульская, Липецкая, Воронежская, а также Ростовская области. По данным «Автодора», снег будет идти до вечера.
В компании напомнили автовладельцам о том, что за рулем необходимо быть внимательными, не превышать безопасной скорости на дорогах и соблюдать дистанцию между другими участниками движения.
Ранее RostovGazeta писала, какая погода ожидает ростовчан на грядущей неделе. О том, когда в городе наконец-таки потеплеет — читайте в материале.