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Posted 2 марта, 08:23

Published 2 марта, 08:23

Modified 2 марта, 19:00

Updated 2 марта, 19:00

Снегом завалит трассу М-4 «Дон» в Ростовской области 2 марта

Снегом завалит трассу М-4 «Дон» в Ростовской области 2 марта

2 марта 2025, 08:23
Фото: 1MI.
После обеда на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области ожидается непогода. Информация об этом появилась в телеграм-канале компании «Автодор».

По данным источника, утром на автодороге осадков не ожидается, но после обеда в нескольких регионах пойдет снег. Это — Краснодарский край, Московская, Тульская, Липецкая, Воронежская, а также Ростовская области. По данным «Автодора», снег будет идти до вечера.

В компании напомнили автовладельцам о том, что за рулем необходимо быть внимательными, не превышать безопасной скорости на дорогах и соблюдать дистанцию между другими участниками движения.

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Ранее RostovGazeta писала, какая погода ожидает ростовчан на грядущей неделе. О том, когда в городе наконец-таки потеплеет — читайте в материале.

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#Милана Белкина#Опросы#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Транспорт#М-4#Автодор#М-4 «Дон»#Автодорога
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