Снегом завалит трассу М-4 «Дон» в Ростовской области 2 марта

По данным источника, утром на автодороге осадков не ожидается, но после обеда в нескольких регионах пойдет снег. Это — Краснодарский край, Московская, Тульская, Липецкая, Воронежская, а также Ростовская области. По данным «Автодора», снег будет идти до вечера.