Стало известно, где в Ростовской области картофель можно купит дешевле

Posted 2 марта, 11:51
Published 2 марта, 11:51
Modified 2 марта, 18:31
Updated 2 марта, 18:31
За неделю стоимость килограмма картошки выросла на 3,3 рубля (65,2 рублей — 17 февраля). Согласно данным Ростовстата, самая высокая средняя цена на картофель зафиксирована в Таганроге. Там она подскочила до 71,8 рублей.
Чуть больше повезло шахтинцам: они могут купить картофель в среднем за 69,7 рубля. На третьем месте в списке самых высоких цен на корнеплод расположился Ростов — 67,6 рубля.
Самый дешевый картофель можно купить в Миллерово. Там килограмм продукта обойдется покупателям в 64,4 рубля. Также относительно выгодные цены на картошку зафиксировали в торговых точках Сальска (66,8 рубля).