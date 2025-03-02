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Posted 2 марта, 11:51

Published 2 марта, 11:51

Modified 2 марта, 18:31

Updated 2 марта, 18:31

В Ростовской области стоимость картошки перевалила за 70 рублей

Стало известно, где в Ростовской области картофель можно купит дешевле

2 марта 2025, 11:51
Фото: 1MI.

В Ростовской области стоимость картошки перевалила за 70 рублей

Средняя стоимость картофеля в Ростовской области на 24 февраля составила 68,5 рубля за килограмм. О средних ценах на этот продукт разных городах региона рассказал Ростовстат.

За неделю стоимость килограмма картошки выросла на 3,3 рубля (65,2 рублей — 17 февраля). Согласно данным Ростовстата, самая высокая средняя цена на картофель зафиксирована в Таганроге. Там она подскочила до 71,8 рублей.

Чуть больше повезло шахтинцам: они могут купить картофель в среднем за 69,7 рубля. На третьем месте в списке самых высоких цен на корнеплод расположился Ростов — 67,6 рубля.

Самый дешевый картофель можно купить в Миллерово. Там килограмм продукта обойдется покупателям в 64,4 рубля. Также относительно выгодные цены на картошку зафиксировали в торговых точках Сальска (66,8 рубля).

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Ранее RostovGazeta писала, где в регионе можно выгодно приобрести мясо.

70 рублей за картошку - это много?
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