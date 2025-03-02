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Posted 2 марта, 09:26

Published 2 марта, 09:26

Modified 2 марта, 17:28

Updated 2 марта, 17:28

Зарплаты дальнобойщиков в Ростовской области выросли почти до 200 тысяч

Стало известно, кому работодатели готовы были платить по 200 тысяч в Ростове

2 марта 2025, 09:26
Фото: 1MI.

Зарплаты дальнобойщиков в Ростовской области выросли почти до 200 тысяч

В список профессий, которым больше всего платили этой зимой, попали дальнобойщики. Об этом говорится в исследовании одного з сервисов по подбору персонала и поиску работы.

По данным «Авито Работа», в зимний сезон 2024-2025 в регионе больше всех платили дальнобойщикам. В среднем их месячная зарплата составила 197,8 тысяч рублей. За год оплата труда дальнобойщиков подскочила на 29% по сравнению с периодом 2023-2024.

На втором месте в списке оказались автоэлектрики. Зарплатные предложения за год выросли на 82%. В среднем зимой автоэлектрикам платили 169,7 тысяч рублей.

В тройку лидеров также попали каменщики со средней зарплатой в 137,8 тысяч рублей. За год она выросла на 24%.

Также в списке оказались прорабы и бетонщики с зарплатами 122,3 и 117,2 тысячи рублей соответственно. Месячный доход специалистов в этой сфере за год вырос на 25% и 33% соответственно.

«Работодатели готовы предлагать высокие зарплаты специалистам с техническими навыками, особенно в сферах, где растут требования к квалификации», — объяснил Андрей Кучеренков, директор категории «Рабочие и линейные профессии».
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Ранее RostovGazeta рассказала, сколько жителям региона требуется денег, чтобы «дожить» до зарплаты.

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