Стало известно, кому работодатели готовы были платить по 200 тысяч в Ростове

Posted 2 марта, 09:26
Published 2 марта, 09:26
Modified 2 марта, 17:28
Updated 2 марта, 17:28
По данным «Авито Работа», в зимний сезон 2024-2025 в регионе больше всех платили дальнобойщикам. В среднем их месячная зарплата составила 197,8 тысяч рублей. За год оплата труда дальнобойщиков подскочила на 29% по сравнению с периодом 2023-2024.
На втором месте в списке оказались автоэлектрики. Зарплатные предложения за год выросли на 82%. В среднем зимой автоэлектрикам платили 169,7 тысяч рублей.
В тройку лидеров также попали каменщики со средней зарплатой в 137,8 тысяч рублей. За год она выросла на 24%.
Также в списке оказались прорабы и бетонщики с зарплатами 122,3 и 117,2 тысячи рублей соответственно. Месячный доход специалистов в этой сфере за год вырос на 25% и 33% соответственно.
«Работодатели готовы предлагать высокие зарплаты специалистам с техническими навыками, особенно в сферах, где растут требования к квалификации», — объяснил Андрей Кучеренков, директор категории «Рабочие и линейные профессии».