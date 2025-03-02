Стало известно, кому работодатели готовы были платить по 200 тысяч в Ростове

По данным «Авито Работа», в зимний сезон 2024-2025 в регионе больше всех платили дальнобойщикам. В среднем их месячная зарплата составила 197,8 тысяч рублей. За год оплата труда дальнобойщиков подскочила на 29% по сравнению с периодом 2023-2024.