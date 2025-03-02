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Posted 2 марта, 13:58

Published 2 марта, 13:58

Modified 2 марта, 14:00

Updated 2 марта, 14:00

Народные гуляния на Масленицу в Ростове-на-Дону

Толпы выстроились за бесплатными блинами на левом берегу в Ростове на Масленицу

2 марта 2025, 13:58
Фото: rostovgazeta.ru. Народные гуляния на Масленицу в Ростове-на-Дону
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Эксклюзив
Тысячи жителей Ростова посетили массовые гуляния в парке «Левобережный» на Масленицу 2 марта. Сотни человек выстояли огромную очередь, чтобы попробовать бесплатные блины.

В честь Масленицы в Ростове-на-Дону были организованы мероприятия в разных районах города. Корреспондент RostovGazeta побывал в парке «Левобережном», где были организованы активности для детей и взрослых.

Видео: rostovgazeta.ru. Народные гуляния на Масленицу в Ростове-на-Дону

Кроме того, на одной из площадок представители спонсора мероприятия пекли блины. Но чтобы их попробовать, нужно было зарегистрироваться в специальном приложении, получить фишки, а затем отстоять очередь, которая растянулась на несколько десятков метров.

Тем, кто выстоял, за фишки достались блины с земляникой, мандарином или со сгущённым молоком.

Видео: rostovgazeta.ru. Народные гуляния на Масленицу в Ростове-на-Дону
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В этот день в парке собрались несколько тысяч человек, однако ни установленных рамок, ни полицейских в парке не было. С чьего разрешения были организованы гуляния без минимальных мер безопасности в условиях действующего запрета на проведение массовых мероприятий под открытым небом, пока не известно. RostovGazeta сделала соответствующие запросы в адрес региональных властей и правоохранительных органов. Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta выяснила, какие традиции Масленицы удалось сохранить на Дону и почему некоторые из них раньше приводили к массовым дракам.

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