Толпы выстроились за бесплатными блинами на левом берегу в Ростове на Масленицу

Posted 2 марта, 13:58
Published 2 марта, 13:58
Modified 2 марта, 14:00
Updated 2 марта, 14:00
В честь Масленицы в Ростове-на-Дону были организованы мероприятия в разных районах города. Корреспондент RostovGazeta побывал в парке «Левобережном», где были организованы активности для детей и взрослых.
Кроме того, на одной из площадок представители спонсора мероприятия пекли блины. Но чтобы их попробовать, нужно было зарегистрироваться в специальном приложении, получить фишки, а затем отстоять очередь, которая растянулась на несколько десятков метров.
Тем, кто выстоял, за фишки достались блины с земляникой, мандарином или со сгущённым молоком.
В этот день в парке собрались несколько тысяч человек, однако ни установленных рамок, ни полицейских в парке не было. С чьего разрешения были организованы гуляния без минимальных мер безопасности в условиях действующего запрета на проведение массовых мероприятий под открытым небом, пока не известно. RostovGazeta сделала соответствующие запросы в адрес региональных властей и правоохранительных органов. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta выяснила, какие традиции Масленицы удалось сохранить на Дону и почему некоторые из них раньше приводили к массовым дракам.