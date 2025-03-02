Толпы выстроились за бесплатными блинами на левом берегу в Ростове на Масленицу

В этот день в парке собрались несколько тысяч человек, однако ни установленных рамок, ни полицейских в парке не было. С чьего разрешения были организованы гуляния без минимальных мер безопасности в условиях действующего запрета на проведение массовых мероприятий под открытым небом, пока не известно. RostovGazeta сделала соответствующие запросы в адрес региональных властей и правоохранительных органов. Информация уточняется.