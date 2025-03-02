В Ростове спустя неделю вернули старую схему маршрута №38. Что произошло?

Posted 2 марта, 12:57
Published 2 марта, 12:57
Modified 2 марта, 12:59
Updated 2 марта, 12:59
Как писала RostovGazeta ранее, схема движения автобуса изменилась с 22 февраля. Такое решение принял Департамент транспорта после проведения опроса среди горожан.
Тогда сообщалось, что изменения коснулись части организации движения через Северный рынок в сторону центра города.
Однако уже через неделю автобусы начали ездить по прежней схеме. Уточняется, что сделали это также по просьбам пассажиров.
Так, после улицы Нариманова транспорт будет ехать по улице Цезаря Кунникова, а высадка пассажиров будет у переулка Боевой.
«При движении в сторону улицы Орбитальной вновь не будет заезда к Северному рынку — автобусы будут следовать по улице Бодрой через дамбу, а затем — по улице Добровольского», — сообщает ведомство.
О том, что именно не понравилось ростовчанам в новой схеме — неизвестно.