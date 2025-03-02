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Posted 2 марта, 12:57

Published 2 марта, 12:57

Modified 2 марта, 12:59

Updated 2 марта, 12:59

В Ростове спустя неделю вернули старую схему маршрута №38

В Ростове спустя неделю вернули старую схему маршрута №38. Что произошло?

2 марта 2025, 12:57
Фото: 1MI.

В Ростове спустя неделю вернули старую схему маршрута №38

В Ростове вернули прежнюю схему движения автобуса №38. О том, почему было принято данное решение, сообщает портал «Ростовский городской транспорт».

Как писала RostovGazeta ранее, схема движения автобуса изменилась с 22 февраля. Такое решение принял Департамент транспорта после проведения опроса среди горожан.

Тогда сообщалось, что изменения коснулись части организации движения через Северный рынок в сторону центра города.

Однако уже через неделю автобусы начали ездить по прежней схеме. Уточняется, что сделали это также по просьбам пассажиров.

Схемы движения автобусов №38 и №72 в Ростове изменят в субботу
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Так, после улицы Нариманова транспорт будет ехать по улице Цезаря Кунникова, а высадка пассажиров будет у переулка Боевой.

«При движении в сторону улицы Орбитальной вновь не будет заезда к Северному рынку — автобусы будут следовать по улице Бодрой через дамбу, а затем — по улице Добровольского», — сообщает ведомство.

О том, что именно не понравилось ростовчанам в новой схеме — неизвестно.

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