В Ростовской области появилась петиция о снятии неприкосновенности с Голубева

Posted 2 марта, 17:51
Published 2 марта, 17:51
Modified 2 марта, 17:53
Updated 2 марта, 17:53
Авторы петиции ссылаются на уголовные преследования чиновников, которые были приближены к Голубеву, и требуют провести проверку деятельности экс-губернатора, изучить законность его решений, а также привлечь виновных лиц к ответственности.
Напомним, Василий Голубев занимал должность губернатора Ростовской области без малого 15 лет. Он покинул пост в ноябре 2024-го. Заняв должность сенатора, Голубев получил уголовную неприкосновенность.
После ухода экс-губернатора начались массовые аресты его соратников.
Позже в СМИ распространились сведения о том, что сотрудники генпрокуратуры якобы обратились в Совфед с просьбой лишить сенатора неприкосновенности, однако эту информацию опровергли.