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Posted 2 марта, 17:51

Published 2 марта, 17:51

Modified 2 марта, 17:53

Updated 2 марта, 17:53

В Ростовской области появилась петиция о снятии неприкосновенности с Голубева

В Ростовской области появилась петиция о снятии неприкосновенности с Голубева

2 марта 2025, 17:51
Фото: 1MI.
В Ростовской области призывают подписать петицию о снятии депутатской неприкосновенности с экс-губернатора Василия Голубева, а также за проведение в его отношении расследования. Об этом сообщает «Южный Федеральный» со ссылкой на ресурс, где размещают подобные петиции.

Авторы петиции ссылаются на уголовные преследования чиновников, которые были приближены к Голубеву, и требуют провести проверку деятельности экс-губернатора, изучить законность его решений, а также привлечь виновных лиц к ответственности.

Василий Голубев официально стал сенатором Ростовской области
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Напомним, Василий Голубев занимал должность губернатора Ростовской области без малого 15 лет. Он покинул пост в ноябре 2024-го. Заняв должность сенатора, Голубев получил уголовную неприкосновенность.

После ухода экс-губернатора начались массовые аресты его соратников.

Позже в СМИ распространились сведения о том, что сотрудники генпрокуратуры якобы обратились в Совфед с просьбой лишить сенатора неприкосновенности, однако эту информацию опровергли.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Губернатор#Коррупция#Петиция#Аресты#Уголовное преследование
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