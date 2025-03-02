В Ростовской области появилась петиция о снятии неприкосновенности с Голубева

В Ростовской области призывают подписать петицию о снятии депутатской неприкосновенности с экс-губернатора Василия Голубева, а также за проведение в его отношении расследования. Об этом сообщает «Южный Федеральный» со ссылкой на ресурс, где размещают подобные петиции.

Подпишитесь