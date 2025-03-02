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Posted 2 марта, 20:49

Published 2 марта, 20:49

Modified 2 марта, 20:51

Updated 2 марта, 20:51

Волонтера СВО до смерти забили на парковке ресторана в Ростовской области

Волонтера СВО до смерти забили на парковке ресторана в Ростовской области

2 марта 2025, 20:49
Фото: 1MI. Волонтера СВО до смерти забили на парковке ресторана в Ростовской области
В Ростовской области до смерти забили волонтера специальной операции. Жуткое происшествие случилось на парковке одного из ресторанов в городе Цимлянске, сообщает «Блокнот Ростов»

Трагедия произошла еще 22 февраля, однако известно о нем стало только сейчас. Как сообщает СМИ, в тот вечер Сергей Егоров оказался на парковке ресторана «Мангал Хаус». Конфликт, дескать, случился из-за того, что один из гостей посигналил брату владельца заведения Мушегу Акопяну, который мешал ему выезжать. Ему это не понравилось, и он решил разобраться с водителем. На подмогу влиятельному горожанину пришли родные и знакомые, включая якобы и владельца ресторана — Арсена Акопяна.

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В результате драки погиб Сергей Егоров, волонтер спецоперации. Мушега Акопяна, предварительно, задержали. А остальные участники конфликта остаются на свободе.

Официальной информации от правоохранительных органов об этом пока не поступало

Ранее в Ростове накрыли банду эвакуаторщиков после заявления в полицию волонтера СВО.

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