Волонтера СВО до смерти забили на парковке ресторана в Ростовской области

Posted 2 марта, 20:49
Published 2 марта, 20:49
Modified 2 марта, 20:51
Updated 2 марта, 20:51
Трагедия произошла еще 22 февраля, однако известно о нем стало только сейчас. Как сообщает СМИ, в тот вечер Сергей Егоров оказался на парковке ресторана «Мангал Хаус». Конфликт, дескать, случился из-за того, что один из гостей посигналил брату владельца заведения Мушегу Акопяну, который мешал ему выезжать. Ему это не понравилось, и он решил разобраться с водителем. На подмогу влиятельному горожанину пришли родные и знакомые, включая якобы и владельца ресторана — Арсена Акопяна.
В результате драки погиб Сергей Егоров, волонтер спецоперации. Мушега Акопяна, предварительно, задержали. А остальные участники конфликта остаются на свободе.
Официальной информации от правоохранительных органов об этом пока не поступало
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