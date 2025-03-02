Волонтера СВО до смерти забили на парковке ресторана в Ростовской области

Трагедия произошла еще 22 февраля, однако известно о нем стало только сейчас. Как сообщает СМИ, в тот вечер Сергей Егоров оказался на парковке ресторана «Мангал Хаус». Конфликт, дескать, случился из-за того, что один из гостей посигналил брату владельца заведения Мушегу Акопяну, который мешал ему выезжать. Ему это не понравилось, и он решил разобраться с водителем. На подмогу влиятельному горожанину пришли родные и знакомые, включая якобы и владельца ресторана — Арсена Акопяна.