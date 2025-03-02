Выпивший мужчина голыми руками забил жену до смерти в Белой Калитве

Инцидент произошел 23 февраля 2025 года в квартире на улице Вокзальной в городе Белая Калитва. По всей видимости, мужчина решил отметить праздник, но выпил лишнего. В один момент злоумышленник и его жена вступили в словесный конфликт, который перерос в физический. Горожанин начал бить супругу руками и ногами, нанося множественные удары. Женщина пережила нападение, но по какой-то причине не стала обращаться за помощью в больницу, поэтому через два дня скончалась.