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Posted 2 марта, 07:13

Published 2 марта, 07:13

Modified 2 марта, 07:15

Updated 2 марта, 07:15

Выпивший мужчина голыми руками забил жену до смерти в Белой Калитве

Выпивший мужчина голыми руками забил жену до смерти в Белой Калитве

2 марта 2025, 07:13
Фото: 1MI. Выпивший мужчина голыми руками забил жену до смерти в Белой Калитве
Следственный комитет по Ростовской области возбудил уголовное дело на жителя Белой Калитвы, который в состоянии алкогольного опьянения избил свою жену и два дня не обращался ко врачам. В связи с чем женщина умерла, сообщает региональное ведомство в телеграм-канале.

Инцидент произошел 23 февраля 2025 года в квартире на улице Вокзальной в городе Белая Калитва. По всей видимости, мужчина решил отметить праздник, но выпил лишнего. В один момент злоумышленник и его жена вступили в словесный конфликт, который перерос в физический. Горожанин начал бить супругу руками и ногами, нанося множественные удары. Женщина пережила нападение, но по какой-то причине не стала обращаться за помощью в больницу, поэтому через два дня скончалась.

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В связи с эти белокалитвинский межрайонный следственный отдел следственного управления СКР по Ростовской области возбудил уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ. Обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По закону мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Добавим, что следственные действия, направленных на установление произошедшего, продолжаются.

До этого RostovGazeta писала о том, что прокуратура и СКР начали проверку инцидент с падением сосульки на женщину в Ростове-на-Дону.

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