Выпивший мужчина голыми руками забил жену до смерти в Белой Калитве

Posted 2 марта, 07:13
Published 2 марта, 07:13
Modified 2 марта, 07:15
Updated 2 марта, 07:15
Инцидент произошел 23 февраля 2025 года в квартире на улице Вокзальной в городе Белая Калитва. По всей видимости, мужчина решил отметить праздник, но выпил лишнего. В один момент злоумышленник и его жена вступили в словесный конфликт, который перерос в физический. Горожанин начал бить супругу руками и ногами, нанося множественные удары. Женщина пережила нападение, но по какой-то причине не стала обращаться за помощью в больницу, поэтому через два дня скончалась.
В связи с эти белокалитвинский межрайонный следственный отдел следственного управления СКР по Ростовской области возбудил уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ. Обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По закону мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.
Добавим, что следственные действия, направленных на установление произошедшего, продолжаются.
До этого RostovGazeta писала о том, что прокуратура и СКР начали проверку инцидент с падением сосульки на женщину в Ростове-на-Дону.