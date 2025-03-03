Александр Скрябин ввел ограничения по вывозу мусора в Ростове-на-Дону

Такое решение градоначальник озвучил в ходе оперативного планерного совещания. Одной из главных тем стал вывоз собранного мусора вдоль дорог. Чтобы решить проблему с этим, Александр Скрябин дал задачу заму по вопросам ЖКХ Станиславу Марченко разобраться с графиком уборки. Высокопоставленный чиновник заявил, что к 7 утра весь мусор в мешках должен быть уже вывезен.