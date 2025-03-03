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Posted 3 марта, 12:20

Published 3 марта, 12:20

Modified 3 марта, 12:22

Updated 3 марта, 12:22

Мусорный контейнер

Александр Скрябин ввел ограничения по вывозу мусора в Ростове-на-Дону

3 марта 2025, 12:20
Фото: 1MI. Мусорный контейнер

Вывозить мусор в Ростове-на-Дону будут до 7 утра

Исполняющий обязанности главы администрации Ростова Александр Скрябин ввел ограничения по вывозу мусора. Об этом он сообщил в своем telegram-канале 3 марта.

Такое решение градоначальник озвучил в ходе оперативного планерного совещания. Одной из главных тем стал вывоз собранного мусора вдоль дорог. Чтобы решить проблему с этим, Александр Скрябин дал задачу заму по вопросам ЖКХ Станиславу Марченко разобраться с графиком уборки. Высокопоставленный чиновник заявил, что к 7 утра весь мусор в мешках должен быть уже вывезен.

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— Поручил заместителю по вопросам ЖКХ проработать с подрядчиком вопрос организации графика уборки, — отчитался Скрябин.

Ранее исполняющий обязанности главы администрации потребовал отремонтировать транспортную развязку на кольце Малиновского с Таганрогской.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#ЖКХ#Малиновского#Таганрогская#Вывоз мусора#Александр Скрябин
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