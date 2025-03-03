Александр Скрябин ввел ограничения по вывозу мусора в Ростове-на-Дону

Posted 3 марта, 12:20
Published 3 марта, 12:20
Modified 3 марта, 12:22
Updated 3 марта, 12:22
Такое решение градоначальник озвучил в ходе оперативного планерного совещания. Одной из главных тем стал вывоз собранного мусора вдоль дорог. Чтобы решить проблему с этим, Александр Скрябин дал задачу заму по вопросам ЖКХ Станиславу Марченко разобраться с графиком уборки. Высокопоставленный чиновник заявил, что к 7 утра весь мусор в мешках должен быть уже вывезен.
— Поручил заместителю по вопросам ЖКХ проработать с подрядчиком вопрос организации графика уборки, — отчитался Скрябин.
Ранее исполняющий обязанности главы администрации потребовал отремонтировать транспортную развязку на кольце Малиновского с Таганрогской.