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Posted 3 марта, 06:34

Published 3 марта, 06:34

Modified 3 марта, 06:36

Updated 3 марта, 06:36

Бетонные столбы

Бетонный столб рухнул на Северном в Ростове

3 марта 2025, 06:34
Фото: 1MI. Бетонные столбы
В Ростове-на-Дону посреди улицы упал бетонный столб. ЧП случилось 2 марта на Северном, сообщают очевидцы.

Кадры с места происшествия появились в telegram-канале «Ростов Главный». На них видно, как столб, частично развалившись при падении, лежит в опасной близости от авто. Считанные сантиметры могли стоить владельцу машины десятков тысяч рублей на ремонт.

По словам горожан, столб завалился на улице Орбитальной, в районе дома №2Б. О пострадавших речи не идет — очевидно, обошлось.

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Видео: t.me/rostov_glavniy. Бетонный столб рухнул на Северном в Ростове
— Нужно вовремя менять коммуникации, — пишут в комментариях ростовчане. — Всё — старьё.
— Сначала аварийные деревья десятками стали падать при сильном ветре, теперь бетонные столбы уже валяются, — подмечают другие. — Это норма?
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