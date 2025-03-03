Бетонный столб рухнул на Северном в Ростове

Posted 3 марта, 06:34
Published 3 марта, 06:34
Modified 3 марта, 06:36
Updated 3 марта, 06:36
Кадры с места происшествия появились в telegram-канале «Ростов Главный». На них видно, как столб, частично развалившись при падении, лежит в опасной близости от авто. Считанные сантиметры могли стоить владельцу машины десятков тысяч рублей на ремонт.
По словам горожан, столб завалился на улице Орбитальной, в районе дома №2Б. О пострадавших речи не идет — очевидно, обошлось.
— Нужно вовремя менять коммуникации, — пишут в комментариях ростовчане. — Всё — старьё.
— Сначала аварийные деревья десятками стали падать при сильном ветре, теперь бетонные столбы уже валяются, — подмечают другие. — Это норма?