Боевой беспилотник разлетелся на части над Ростовской областью

Posted 3 марта, 18:24
Published 3 марта, 18:24
Modified 3 марта, 18:27
Updated 3 марта, 18:27
Сообщение о работе ПВО (прим. — противовоздушная оборона) появилось в районе 21.00 мск. По информации высокопоставленного чиновника, дрон удалось перехватить в небе над городом Новошахтинском.
— По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет, — отметил глава региона.
За несколько часов до этого жители Азовского района сообщали, что слышали звук, похожий на взрыв. Однако в тот раз информация о работе ПВО не получила официального подтверждения.
Ранее, в ночь на 3 марта, беспилотник уничтожили в Красносулинском районе.