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Posted 3 марта, 18:24

Published 3 марта, 18:24

Modified 3 марта, 18:27

Updated 3 марта, 18:27

Боевой беспилотник разлетелся на части над Ростовской областью

Боевой беспилотник разлетелся на части над Ростовской областью

3 марта 2025, 18:24
Фото: Минобороны России. Боевой беспилотник разлетелся на части над Ростовской областью
В Ростовской области военные сбили БПЛА. Об этом вечером 3 марта рассказал в своем telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.

Сообщение о работе ПВО (прим. — противовоздушная оборона) появилось в районе 21.00 мск. По информации высокопоставленного чиновника, дрон удалось перехватить в небе над городом Новошахтинском.

— По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет, — отметил глава региона.
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За несколько часов до этого жители Азовского района сообщали, что слышали звук, похожий на взрыв. Однако в тот раз информация о работе ПВО не получила официального подтверждения.

Ранее, в ночь на 3 марта, беспилотник уничтожили в Красносулинском районе.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#ПВО#Беспилотник#Атака БПЛА#Юрий Слюсарь#Врио губернатора
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