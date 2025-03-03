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Posted 3 марта, 18:26

Published 3 марта, 18:26

Modified 3 марта, 18:28

Updated 3 марта, 18:28

Более 530 млн рублей выделили на реставрацию театра имени Горького в Ростове

Более 530 млн рублей выделили на реставрацию театра имени Горького в Ростове

3 марта 2025, 18:26
Фото: Сайт министерства культуры Ростовской области. Более 530 млн рублей выделили на реставрацию театра имени Горького в Ростове
В Ростове-на-Дону планирую провести масштабную реставрацию театра имени Горького, расположенного по адресу площадь Театральная, 1. На реализацию проекта потратят больше 530 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена в системе в сфере закупок.

Ростовский академический театр драмы имени Максима Горького ищет подрядчика для проведения реставрационных работ. Он должен организовать и провести закрепление грунтов в основании фундамента, ремонтно-строительные работы на стенах, усилить конструкцию основания, провести озеленение территории и многое другое.

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На реставрацию объекта культурного наследия федерального значения уйдет порядка 532 миллионов рублей. Прием заявок продлится вплоть до 17 марта.

До этого RostovGazeta рассказала, что госэкспертиза забраковала проект дороги к старому аэропорту в Ростове-на-Дону.

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