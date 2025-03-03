Более 530 млн рублей выделили на реставрацию театра имени Горького в Ростове

Posted 3 марта, 18:26
Published 3 марта, 18:26
Modified 3 марта, 18:28
Updated 3 марта, 18:28
Ростовский академический театр драмы имени Максима Горького ищет подрядчика для проведения реставрационных работ. Он должен организовать и провести закрепление грунтов в основании фундамента, ремонтно-строительные работы на стенах, усилить конструкцию основания, провести озеленение территории и многое другое.
На реставрацию объекта культурного наследия федерального значения уйдет порядка 532 миллионов рублей. Прием заявок продлится вплоть до 17 марта.
До этого RostovGazeta рассказала, что госэкспертиза забраковала проект дороги к старому аэропорту в Ростове-на-Дону.