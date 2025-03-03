Более 530 млн рублей выделили на реставрацию театра имени Горького в Ростове

В Ростове-на-Дону планирую провести масштабную реставрацию театра имени Горького, расположенного по адресу площадь Театральная, 1. На реализацию проекта потратят больше 530 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена в системе в сфере закупок.

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