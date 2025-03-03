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Posted 3 марта, 20:18

Published 3 марта, 20:18

Modified 3 марта, 20:20

Updated 3 марта, 20:20

Пожарные на НПЗ

БПЛА атаковали склад вблизи платного участка М-4 «Дон» в Ростовской области

3 марта 2025, 20:18
Фото: 76.mchs.gov.ru. Пожарные на НПЗ
В селе Сохрановка в Чертковском районе произошел пожар в результате атаки БПЛА, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Глава региона сообщил, что из-за падения обломков беспилотников произошло также возгорание склада на территории промышленного объекта в селе Сохрановка Чертковского района. Населенный пункт расположен всего в пяти километрах от федеральной трассы М-4 «Дон» в Ростовской области.

Слюсарь рассказал, что сотрудники были эвакуированы в укрытие. «Дежурные службы выехали на место. Пострадавших нет. Информация уточняется», — проинформировал он.

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Пожар в Сохрановке
Пожар в Сохрановке. Фото: ТГ don_mash

Также известно о возгорании на нефтепроводе, которое также стало последствием атаки противника на объекты инфраструктуры в Ростовской области. Сообщения о беспилотной опасности РСЧС разослал около 21.40 мск. Тогда же появилась информация о крупном пожаре на нефтепредприятии в Чертково. Там также обошлось без пострадавших, а сотрудников эвакуировали.

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#СВО#Транспорт#БПЛА#Чертковский район#Атака БПЛА#М-4 «Дон»#Чертково#Происшествия#Юрий Слюсарь
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