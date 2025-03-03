БПЛА атаковали склад вблизи платного участка М-4 «Дон» в Ростовской области

Также известно о возгорании на нефтепроводе, которое также стало последствием атаки противника на объекты инфраструктуры в Ростовской области. Сообщения о беспилотной опасности РСЧС разослал около 21.40 мск. Тогда же появилась информация о крупном пожаре на нефтепредприятии в Чертково. Там также обошлось без пострадавших, а сотрудников эвакуировали.