БПЛА атаковали склад вблизи платного участка М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted 3 марта, 20:18
Published 3 марта, 20:18
Modified 3 марта, 20:20
Updated 3 марта, 20:20
Глава региона сообщил, что из-за падения обломков беспилотников произошло также возгорание склада на территории промышленного объекта в селе Сохрановка Чертковского района. Населенный пункт расположен всего в пяти километрах от федеральной трассы М-4 «Дон» в Ростовской области.
Слюсарь рассказал, что сотрудники были эвакуированы в укрытие. «Дежурные службы выехали на место. Пострадавших нет. Информация уточняется», — проинформировал он.
Также известно о возгорании на нефтепроводе, которое также стало последствием атаки противника на объекты инфраструктуры в Ростовской области. Сообщения о беспилотной опасности РСЧС разослал около 21.40 мск. Тогда же появилась информация о крупном пожаре на нефтепредприятии в Чертково. Там также обошлось без пострадавших, а сотрудников эвакуировали.