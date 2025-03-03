Тепло до +12 градусов ворвется в Ростовскую область

Posted 3 марта, 13:58
Published 3 марта, 13:58
Modified 3 марта, 14:17
Updated 3 марта, 14:17
Согласно прогнозу Gismeteo, во вторник, 4 марта, и в среду, 5 марта, будет облачная погода. В течение суток температура воздуха будет варьироваться от -3…+5 градусов Цельсия. Скорость западного ветра до 14 метров в секунду.
Четверг, 6 марта, будет облачным, но с прояснениями. Днем столбики термометров покажут до +8, а ночью — до +2 градусов Цельсия. Ветер усилится сразу до 16 метров в секунду. Осадков не ожидается.
Пятница и суббота, 7 и 8 марта, будут самыми теплыми днями на неделе. Воздух прогреется до +12 днем и охладится до +2 градусов ночью. Воздушный поток будет идти с северо-запада со скоростью 5 метров в секунду.
Ранее RostovGazeta писала о том, что повторение весенней засухи угрожает Ростовской области в 2025 году.