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Posted 3 марта, 13:58

Published 3 марта, 13:58

Modified 3 марта, 14:17

Updated 3 марта, 14:17

Весення погода

Тепло до +12 градусов ворвется в Ростовскую область

3 марта 2025, 13:58
Фото: 1MI. Весення погода

До +12 градусов прогреется воздух в Ростове-на-Дону к выходным

На текущей неделе в Ростове-на-Дону ожидается по-настоящему весенняя погода. Температура воздуха поднимется до +12 градусов, однако ветер усилится до 16 метров в секунду, сообщают синоптики.

Согласно прогнозу Gismeteo, во вторник, 4 марта, и в среду, 5 марта, будет облачная погода. В течение суток температура воздуха будет варьироваться от -3…+5 градусов Цельсия. Скорость западного ветра до 14 метров в секунду.

Четверг, 6 марта, будет облачным, но с прояснениями. Днем столбики термометров покажут до +8, а ночью — до +2 градусов Цельсия. Ветер усилится сразу до 16 метров в секунду. Осадков не ожидается.

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Пятница и суббота, 7 и 8 марта, будут самыми теплыми днями на неделе. Воздух прогреется до +12 днем и охладится до +2 градусов ночью. Воздушный поток будет идти с северо-запада со скоростью 5 метров в секунду.

Ранее RostovGazeta писала о том, что повторение весенней засухи угрожает Ростовской области в 2025 году.

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