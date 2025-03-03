Две транспортные компании полностью приватизировали в Ростовской области

Posted 3 марта, 16:31
Published 3 марта, 16:31
Modified 3 марта, 16:33
Updated 3 марта, 16:33
По информации из отчета об итогах работы министерства имущественных и земельных отношений, в 2024 году приватизировали две транспортные компании в Ростовской области. Так, под приватизацию попало АО «РостовАвтоДор». Основным видом деятельности компании является строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Ее уставный капитал составляет примерно один миллиард рублей.
А также АО «Сальское пассажирское автотранспортное предприятие». Организация занимается регулярными перевозками пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении. Уставный капитал — 358,1 миллиона рублей.
Добавим, что компании были приватизированы путем преобразования в акционерные общества, 100% акций которых находятся в собственности Ростовской области.
Ранее RostovGazeta рассказала, что в Ростове-на-Дону есть острый дефицит водителей автобусов. Специалистов привлекают разными способами, в том числе повышенной зарплатой в 150 тысяч рублей. Однако они по-прежнему отказываются работать.