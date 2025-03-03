Две транспортные компании полностью приватизировали в Ростовской области

По информации из отчета об итогах работы министерства имущественных и земельных отношений, в 2024 году приватизировали две транспортные компании в Ростовской области. Так, под приватизацию попало АО «РостовАвтоДор». Основным видом деятельности компании является строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Ее уставный капитал составляет примерно один миллиард рублей.