rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 марта, 16:31

Published 3 марта, 16:31

Modified 3 марта, 16:33

Updated 3 марта, 16:33

Две транспортные компании полностью приватизировали в Ростовской области

Две транспортные компании полностью приватизировали в Ростовской области

3 марта 2025, 16:31
Фото: 1MI. Две транспортные компании полностью приватизировали в Ростовской области
В 2024 года в Ростовской области были полностью приватизированы две транспортные компании: ГУП РО «РостовАвтоДор» и ГУП РО «Сальское ПАТП». Информация опубликована на сайте правительства региона.

По информации из отчета об итогах работы министерства имущественных и земельных отношений, в 2024 году приватизировали две транспортные компании в Ростовской области. Так, под приватизацию попало АО «РостовАвтоДор». Основным видом деятельности компании является строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Ее уставный капитал составляет примерно один миллиард рублей.

А также АО «Сальское пассажирское автотранспортное предприятие». Организация занимается регулярными перевозками пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении. Уставный капитал — 358,1 миллиона рублей.

В Ростове-на-Дону впервые может появиться пересадочный тариф в 2025 году
Узнать подробнее

Добавим, что компании были приватизированы путем преобразования в акционерные общества, 100% акций которых находятся в собственности Ростовской области.

Ранее RostovGazeta рассказала, что в Ростове-на-Дону есть острый дефицит водителей автобусов. Специалистов привлекают разными способами, в том числе повышенной зарплатой в 150 тысяч рублей. Однако они по-прежнему отказываются работать.

Читайте также:
Водителям автобусов в Ростове предлагают зарплату в 150 тысяч. Но они не идут«Холодно стоять на остановке по 40 минут»: ростовчане недовольны работой автобусовБолее 200 автобусов не хватает в Ростовской области
#Валерия Кострова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Общественный транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Компания#Пассажирский транспорт#Приватизация#Транспортные компании
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика