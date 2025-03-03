Эвакуировали в укрытие: что произошло после атаки БПЛА в Ростовской области

Posted 3 марта, 20:29
Published 3 марта, 20:29
Modified 3 марта, 20:31
Updated 3 марта, 20:31
Один из крупных пожаров полыхает в селе Сохрановка Чертковского района. Там горит склад на территории промышленного объекта. Как сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, сотрудников склада эвакуировали в укрытие.
— Дежурные службы выехали на место. Пострадавших нет, — добавил глава региона.
Помощь спасателей понадобилась еще в 20 километрах от места ЧП. Обломок БПЛА рухнул в районе нефтепровода, из-за чего там тоже произошло возгорание. Персонал эвакуировали, а экстренные службы уже приступили к работе.