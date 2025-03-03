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Posted 3 марта, 20:29

Published 3 марта, 20:29

Modified 3 марта, 20:31

Updated 3 марта, 20:31

Пожарные на НПЗ

Эвакуировали в укрытие: что произошло после атаки БПЛА в Ростовской области

3 марта 2025, 20:29
Фото: 76.mchs.gov.ru. Пожарные на НПЗ
Ростовскую область вечером 3 марта атаковали с воздуха беспилотниками. Дроны удалось сбить с помощью системы ПВО, однако из-за упавших обломков начались пожары на севере региона. Рассказываем, что там происходит.

Один из крупных пожаров полыхает в селе Сохрановка Чертковского района. Там горит склад на территории промышленного объекта. Как сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, сотрудников склада эвакуировали в укрытие.

Появились кадры пожара на складе в районе М-4 после атаки БПЛА в Ростовской области
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— Дежурные службы выехали на место. Пострадавших нет, — добавил глава региона.

Помощь спасателей понадобилась еще в 20 километрах от места ЧП. Обломок БПЛА рухнул в районе нефтепровода, из-за чего там тоже произошло возгорание. Персонал эвакуировали, а экстренные службы уже приступили к работе.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Эвакуация#Пожар#БПЛА#Чертковский район#Экстренные службы#Юрий Слюсарь
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