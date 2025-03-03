Ликвидированному террористу присылали видео с убитыми в СИЗО Ростова боевиками

Напомним, что 16 июня 2024 года шестеро заключенных смогли выбраться из камер СИЗО-1. Вооружившись подручными предметами, они напали на двух сотрудников учреждения и взяли их в заложники. Во время переговоров они просили автомобиль и возможность беспрепятственно уехать. Всех террористов ликвидировали, а заложников освободили.