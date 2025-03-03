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Posted 3 марта, 14:31

Published 3 марта, 14:31

Modified 3 марта, 14:33

Updated 3 марта, 14:33

Террорист получил видео с убитыми захватчиками заложников в СИЗО-1 Ростова

Ликвидированному террористу присылали видео с убитыми в СИЗО Ростова боевиками

3 марта 2025, 14:31
Фото: ЦОС ФСБ. ТАСС. Террорист получил видео с убитыми захватчиками заложников в СИЗО-1 Ростова
Террорист, который готовил взрывы в еврейском религиозном учреждении в Подмосковье и на станции метро, получил от куратора запись с ликвидированными боевиками, захватившими заложников в СИЗО-1 Ростова, видео полученное от ЦОС ФСБ России опубликовала Lenta.

Напомним, что 16 июня 2024 года шестеро заключенных смогли выбраться из камер СИЗО-1. Вооружившись подручными предметами, они напали на двух сотрудников учреждения и взяли их в заложники. Во время переговоров они просили автомобиль и возможность беспрепятственно уехать. Всех террористов ликвидировали, а заложников освободили.

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Видео: ЦОС ФСБ. ТАСС. Террорист получил видео с убитыми захватчиками заложников в СИЗО-1 Ростова

На кадрах видно, что 26 января злоумышленник получал в телеграм-канале от кураторов сообщения на иностранном языке, фото и видео. Сама запись не для слабонервных, так как на ней близко показаны лужи крови и тела людей.

Ранее RostovGazeta рассказала, что захватившие заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону заключенные планировали теракты.

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