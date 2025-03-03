Ливень и сильный ветер обрушатся на Ростовскую область на этой неделе

Posted 3 марта, 16:32
Published 3 марта, 16:32
Modified 3 марта, 16:34
Updated 3 марта, 16:34
Так, во вторник, 4 марта, в ночное время по северу Ростовской области пройдет небольшой снег, а в дневное — умеренный дождь. Также ожидается туман и изморозь. Ветер юго-западный до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1…-11, днем -1…+4 градуса Цельсия.
В среду, 5 марта, ночью в северной части региона и отдельных районах пройдет мокрый снег и дождь. Однако днем существенных осадков не ожидается. Западный ветер усилится до 24 метров в секунду. При этом в течение суток температура воздуха будет колебаться от -6 до +9 градусов.
А вот в четверг, 6 марта, несмотря на дождь, в регионе потеплеет до +13 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -1…+4 градусов. Северо-западный ветер до 15-20, а по югу до 23 метров в секунду.
Ранее стало известно, что метеоролог спрогнозировал заморозки, гололед и неожиданный снегопад в марте.