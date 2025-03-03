Ливень и сильный ветер обрушатся на Ростовскую область на этой неделе

В среду, 5 марта, ночью в северной части региона и отдельных районах пройдет мокрый снег и дождь. Однако днем существенных осадков не ожидается. Западный ветер усилится до 24 метров в секунду. При этом в течение суток температура воздуха будет колебаться от -6 до +9 градусов.