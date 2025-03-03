rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 марта, 16:32

Published 3 марта, 16:32

Modified 3 марта, 16:34

Updated 3 марта, 16:34

Ливень и сильный ветер обрушатся на Ростовскую область на этой неделе

Ливень и сильный ветер обрушатся на Ростовскую область на этой неделе

3 марта 2025, 16:32
Фото: 1MI. Ливень и сильный ветер обрушатся на Ростовскую область на этой неделе
В ближайшие дни в Ростовской области резко испортится погода. В некоторых районах поднимется порывистый ветер до 24 метров в секунду, пройдет ливень и опустится туман, сообщает Северо-Кавказское УГМС.

Так, во вторник, 4 марта, в ночное время по северу Ростовской области пройдет небольшой снег, а в дневное — умеренный дождь. Также ожидается туман и изморозь. Ветер юго-западный до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1…-11, днем -1…+4 градуса Цельсия.

В среду, 5 марта, ночью в северной части региона и отдельных районах пройдет мокрый снег и дождь. Однако днем существенных осадков не ожидается. Западный ветер усилится до 24 метров в секунду. При этом в течение суток температура воздуха будет колебаться от -6 до +9 градусов.

Тепло до +12 градусов ворвется в Ростовскую область
Узнать подробнее

А вот в четверг, 6 марта, несмотря на дождь, в регионе потеплеет до +13 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -1…+4 градусов. Северо-западный ветер до 15-20, а по югу до 23 метров в секунду.

Ранее стало известно, что метеоролог спрогнозировал заморозки, гололед и неожиданный снегопад в марте.

Читайте также:
«Все еще зима»: морозы до -23 и порывистый ветер ожидаются в Ростовской областиСиноптики спрогнозировали минимум еще три дня ненастья в РостовеДо -7 градусов упадет температура воздуха в Ростовской области
#Валерия Кострова#Общество#Ростовская область#Прогноз погоды#Ливень#Погода#Сильный ветер#Дождь#Температура воздуха#Порывы ветра
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика