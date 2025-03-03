Магнитная буря уровня G1 на 18 часов накроет Ростовскую область

Posted 3 марта, 12:44
Published 3 марта, 12:44
Modified 3 марта, 12:46
Updated 3 марта, 12:46
Возбуждение магнитного поля начнется ориентировочно в 21.00 мск во вторник, 4 марта. Постепенно сила солнечной активности будет расти и достигнет пяти баллов и девяти возможных, что соответствует уровню G1.
Пик действия магнитной бури придется на ночь среды, 5 марта. Около 06.00 мск возмущение магнитосферы начнет спадать, а примерно к 15.00 мск она и вовсе закончится.
Добавим, что затяжная магнитная буря может негативно сказаться на самочувствии и здоровье жителей Ростовской области. В этот период метеозависимые люди могут столкнутся с обострением хронических заболеваний, головной болью, мигренью, проблемами со сном.
Ранее RostovGazeta писала, что мокрый снег и густой туман обрушатся на Ростовскую область в ближайшие сутки.