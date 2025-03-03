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Posted 3 марта, 12:44

Published 3 марта, 12:44

Modified 3 марта, 12:46

Updated 3 марта, 12:46

Мужчина заслоняет лицо рукой от солнца

Магнитная буря уровня G1 на 18 часов накроет Ростовскую область

3 марта 2025, 12:44
Фото: Roman Holoschchuk/Unsplash. Мужчина заслоняет лицо рукой от солнца
В ближайшие дни Ростовскую область накроет магнитная буря уровня G1. Возмущение магнитосферы Земли продлится около 18 часов, информирует Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Возбуждение магнитного поля начнется ориентировочно в 21.00 мск во вторник, 4 марта. Постепенно сила солнечной активности будет расти и достигнет пяти баллов и девяти возможных, что соответствует уровню G1.

Пик действия магнитной бури придется на ночь среды, 5 марта. Около 06.00 мск возмущение магнитосферы начнет спадать, а примерно к 15.00 мск она и вовсе закончится.

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Сильная 18-часовая магнитная буря надвигается на Ростовскую область
Сильная 18-часовая магнитная буря надвигается на Ростовскую область. Фото: xras.ru

Добавим, что затяжная магнитная буря может негативно сказаться на самочувствии и здоровье жителей Ростовской области. В этот период метеозависимые люди могут столкнутся с обострением хронических заболеваний, головной болью, мигренью, проблемами со сном.

Ранее RostovGazeta писала, что мокрый снег и густой туман обрушатся на Ростовскую область в ближайшие сутки.

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