Мокрый снег и густой туман накроют Ростовскую область в ближайшие сутки

В последующие дни, 4 и 5 марта, синоптики прогнозируют мокрый снег и гололедицу в регионе. Однако в донской столице осадков не предвидится. В среднем на улице станет немного теплее. В Ростове ожидается до +4 градусов днем и около -3 — ночью. А в области воздух прогреется до +6, на юге (Сальский, Песчанокопский районы) — до +8. Ветер при этом усилится. Ожидаются порывы до 20 метров в секунду.