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Posted 3 марта, 05:49

Published 3 марта, 05:49

Modified 3 марта, 06:00

Updated 3 марта, 06:00

Мокрый снег и густой туман накроет Ростовскую область в ближайшие сутки

Мокрый снег и густой туман накроют Ростовскую область в ближайшие сутки

3 марта 2025, 05:49
Фото: 1MI. Мокрый снег и густой туман накроет Ростовскую область в ближайшие сутки
В Ростовской области обещают непогоду в ближайшие дни. О прогнозе на начало марта сообщают специалисты Северо-Кавказского УГМС.

В течение дня 3 марта ожидается туман и изморозь. Температура воздуха составит около -8 градусов ночью и до +2 днем по Ростову. А в регионе морозы ударят до -9 и даже до -15 при прояснениях. Вероятно, речь идет о северных муниципалитетах. К ним относятся Миллеровский, Чертковский, Шолоховский и соседние с ними районы.

Мороз до -9 градусов ударит в Ростовской области в ближайшие сутки
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В последующие дни, 4 и 5 марта, синоптики прогнозируют мокрый снег и гололедицу в регионе. Однако в донской столице осадков не предвидится. В среднем на улице станет немного теплее. В Ростове ожидается до +4 градусов днем и около -3 — ночью. А в области воздух прогреется до +6, на юге (Сальский, Песчанокопский районы) — до +8. Ветер при этом усилится. Ожидаются порывы до 20 метров в секунду.

Ранее стал известен прогноз погоды на весь март.

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