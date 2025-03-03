Мокрый снег и густой туман накроют Ростовскую область в ближайшие сутки

Posted 3 марта, 05:49
Published 3 марта, 05:49
Modified 3 марта, 06:00
Updated 3 марта, 06:00
В течение дня 3 марта ожидается туман и изморозь. Температура воздуха составит около -8 градусов ночью и до +2 днем по Ростову. А в регионе морозы ударят до -9 и даже до -15 при прояснениях. Вероятно, речь идет о северных муниципалитетах. К ним относятся Миллеровский, Чертковский, Шолоховский и соседние с ними районы.
В последующие дни, 4 и 5 марта, синоптики прогнозируют мокрый снег и гололедицу в регионе. Однако в донской столице осадков не предвидится. В среднем на улице станет немного теплее. В Ростове ожидается до +4 градусов днем и около -3 — ночью. А в области воздух прогреется до +6, на юге (Сальский, Песчанокопский районы) — до +8. Ветер при этом усилится. Ожидаются порывы до 20 метров в секунду.
Ранее стал известен прогноз погоды на весь март.