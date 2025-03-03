«Не мог не знать»: почему жители Дона массово подписывают петицию против Голубева

Posted 3 марта, 10:35
Published 3 марта, 10:35
Modified 3 марта, 10:37
Updated 3 марта, 10:37
Напомним, что в Ростовской области создали петицию о снятии депутатской неприкосновенности с экс-губернатора Дона Василия Голубева и проведении расследования в его отношении.
«Петиция полностью обоснована. В ней содержится прямое обвинение экс-губернатора в возможных преступлениях. То есть он ушел на сенаторство, а большая часть чиновников из его ближайшего окружения находится по арестом или задержаны по тяжелым составам преступления. Логично предположить, что Голубев мог негласно одобрять все их действия», — отмечает Евгений Михайлов.
По словам собеседника, появлением этой петиции жители Ростовской области выказывают свое недовольство тем, что экс-губернатор до сих пор не попал под уголовное преследование.
«Фактически все понимают, что его „спрятали“ в сенате. Есть кулуарная информация о том, что правоохранительные органы неоднократно обращались в сенат за снятием неприкосновенности, но пока положительного ответа не получили. Видимо, достаточных для этого обоснований не предоставили. Но, думаю, что работа в этом направлении ведется. Уверен, что в итоге правоохранительные органы добьются снятия неприкосновенности», — резюмирует политолог.
Ранее RostovGazeta выясняла, кто из ближайшего окружения Голубева попал под следствие в Ростовской области.