rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 марта, 10:35

Published 3 марта, 10:35

Modified 3 марта, 10:37

Updated 3 марта, 10:37

Василий Голубев

«Не мог не знать»: почему жители Дона массово подписывают петицию против Голубева

3 марта 2025, 10:35
Фото: donlad.ru. Василий Голубев

Политолог объяснил, почему дончане массово подписывают петицию против Голубева

Сюжет
Эксклюзив
Политолог Евгений Михайлов сообщил RostovGazeta, что, будучи главой региона, Голубев не мог не подозревать о том, что делали его подчиненные. Логично предположить, что негласно он одобрял все эти действия.

Напомним, что в Ростовской области создали петицию о снятии депутатской неприкосновенности с экс-губернатора Дона Василия Голубева и проведении расследования в его отношении.

«Петиция полностью обоснована. В ней содержится прямое обвинение экс-губернатора в возможных преступлениях. То есть он ушел на сенаторство, а большая часть чиновников из его ближайшего окружения находится по арестом или задержаны по тяжелым составам преступления. Логично предположить, что Голубев мог негласно одобрять все их действия», — отмечает Евгений Михайлов.
В Ростовской области появилась петиция о снятии неприкосновенности с Голубева
Узнать подробнее

По словам собеседника, появлением этой петиции жители Ростовской области выказывают свое недовольство тем, что экс-губернатор до сих пор не попал под уголовное преследование.

«Фактически все понимают, что его „спрятали“ в сенате. Есть кулуарная информация о том, что правоохранительные органы неоднократно обращались в сенат за снятием неприкосновенности, но пока положительного ответа не получили. Видимо, достаточных для этого обоснований не предоставили. Но, думаю, что работа в этом направлении ведется. Уверен, что в итоге правоохранительные органы добьются снятия неприкосновенности», — резюмирует политолог.
Политолог объяснил, как экс-глава Ростовской области сотрудничает со следствием
Узнать подробнее

Ранее RostovGazeta выясняла, кто из ближайшего окружения Голубева попал под следствие в Ростовской области.

Уголовная пятерка: кто из команды Голубева попал под следствие в Ростовской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Экс-глава Ростовской области Голубев прибыл в Ростов по делу ФедотовойФигурантом уголовного дела может стать экс-губернатор Ростовской области ГолубевРостовский экс-глава Голубев стал сенатором и получил защиту
#Дарья Демидова#Общество#Эксклюзив#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Петиция#Ростов#Правоохранительные органы#Депутатская неприкосновенность#Сенат
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика