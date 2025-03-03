«Не мог не знать»: почему жители Дона массово подписывают петицию против Голубева

Политолог объяснил, почему дончане массово подписывают петицию против Голубева

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Политолог Евгений Михайлов сообщил RostovGazeta, что, будучи главой региона, Голубев не мог не подозревать о том, что делали его подчиненные. Логично предположить, что негласно он одобрял все эти действия.