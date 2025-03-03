Не только олени: в Ростовской области поймали браконьеров с полным багажником голов

Posted 3 марта, 14:25
Published 3 марта, 14:25
Modified 3 марта, 14:27
Updated 3 марта, 14:27
На территории Усть-Донецкого района группа охотников-браконьеров промышляла отстрелом диких животных. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиции удалось выйти на след группы и даже задержать ее четырех участников.
При осмотре транспортных средств мужчин были обнаружены и изъяты три головы и одна туша оленя, а также мертвая косуля. Охотники планировали уставить добычу себе и хранить ее как трофей. Кроме того, полицейские изъяли пять единиц оружия, 334 патрона, тепловизионные прицелы и глушители. Теперь назначено проведение экспертиз.
По предварительным данным, ущерб, причинённый браконьерами природе превышает 2,5 миллиона рублей. Задержанные стали фигурантами уголовного дела по части 2 статьи 258 УК РФ. Расследование совершённых ими преступлений продолжается.
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