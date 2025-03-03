Не только олени: в Ростовской области поймали браконьеров с полным багажником голов

При осмотре транспортных средств мужчин были обнаружены и изъяты три головы и одна туша оленя, а также мертвая косуля. Охотники планировали уставить добычу себе и хранить ее как трофей. Кроме того, полицейские изъяли пять единиц оружия, 334 патрона, тепловизионные прицелы и глушители. Теперь назначено проведение экспертиз.