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Posted 3 марта, 14:25

Published 3 марта, 14:25

Modified 3 марта, 14:27

Updated 3 марта, 14:27

Три головы и туши животных обнаружили в машине браконьеров в Ростовской области

Не только олени: в Ростовской области поймали браконьеров с полным багажником голов

3 марта 2025, 14:25
Фото: МВД РФ по Ростовской области. Три головы и туши животных обнаружили в машине браконьеров в Ростовской области

Три головы и туши животных обнаружили в машине браконьеров в Ростовской области

Полиция задержала участников организованной группы охотников-браконьеров, которые отстреливали животных в Ростовской области. В автомобиле мужчин обнаружили три головы оленей и многое другое, сообщает ГУ МВД России по Ростовской области.

На территории Усть-Донецкого района группа охотников-браконьеров промышляла отстрелом диких животных. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиции удалось выйти на след группы и даже задержать ее четырех участников.

При осмотре транспортных средств мужчин были обнаружены и изъяты три головы и одна туша оленя, а также мертвая косуля. Охотники планировали уставить добычу себе и хранить ее как трофей. Кроме того, полицейские изъяли пять единиц оружия, 334 патрона, тепловизионные прицелы и глушители. Теперь назначено проведение экспертиз.

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По предварительным данным, ущерб, причинённый браконьерами природе превышает 2,5 миллиона рублей. Задержанные стали фигурантами уголовного дела по части 2 статьи 258 УК РФ. Расследование совершённых ими преступлений продолжается.

Ранее RostovGazeta рассказала, что в Ростовской области снова запретили охоту на зайцев-русаков.

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