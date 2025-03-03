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Posted 3 марта, 04:51

Published 3 марта, 04:51

Modified 3 марта, 04:53

Updated 3 марта, 04:53

Ночную атаку БПЛА отразили 3 марта в Ростовской области

Ночную атаку БПЛА отразили 3 марта в Ростовской области

3 марта 2025, 04:51
Фото: Минобороны России. Ночную атаку БПЛА отразили 3 марта в Ростовской области
В Ростовской области военные отразили атаку беспилотников. Дроны перехватили в ночь на 3 марта, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.

Силы и средства ПВО (прим. — противовоздушной обороны) перехватили беспилотники в Красносулинском районе. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. Разрушений на земле не зафиксировано — вероятно, обломки дрона упали вдали от жилых домов и инфраструктуры.

В Минобороны РФ назвали число боевых БПЛА, сбитых над Ростовской областью
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В Минобороны России уточнили, что всего уничтожили два БПЛА. В это же время ПВО работала и в других регионах. Например, столько же сбили в Белгородской области. А в Липецкой — три.

Накануне вечером в регионе объявляли беспилотную опасность. Предупреждение действовало примерно с 22.00 мск по 05.30 мск.

Ранее еще один беспилотник уничтожили над Ростовской областью 1 марта.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ПВО#БПЛА#Белгородская область#Красносулинский район#Минобороны России#Липецкая область#Юрий Слюсарь#Беспилотная опасность
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