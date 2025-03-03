Ночную атаку БПЛА отразили 3 марта в Ростовской области

Posted 3 марта, 04:51
Published 3 марта, 04:51
Modified 3 марта, 04:53
Updated 3 марта, 04:53
Силы и средства ПВО (прим. — противовоздушной обороны) перехватили беспилотники в Красносулинском районе. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. Разрушений на земле не зафиксировано — вероятно, обломки дрона упали вдали от жилых домов и инфраструктуры.
В Минобороны России уточнили, что всего уничтожили два БПЛА. В это же время ПВО работала и в других регионах. Например, столько же сбили в Белгородской области. А в Липецкой — три.
Накануне вечером в регионе объявляли беспилотную опасность. Предупреждение действовало примерно с 22.00 мск по 05.30 мск.
Ранее еще один беспилотник уничтожили над Ростовской областью 1 марта.