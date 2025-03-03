«Отойдите от окон!»: авиационная опасность объявлена в Ростовской области

Posted 3 марта, 12:00
Published 3 марта, 12:00
Modified 3 марта, 12:02
Updated 3 марта, 12:02
В понедельник, 3 марта, около 14.35 мск в Ростовской области была объявлена воздушная опасность. Соответствующие предупреждения получили жители Азова, Новошахтинска, а также Чертковского и Белокалитвинского районов.
«Сохраняйте спокойствие и отойдите от окон», — указано в предупреждении.
Напомним, что жителям донского региона нужно быть готовыми в любой момент укрыться в безопасном месте. Для этого подойдут бомбоубежища, подвалы, подземные парковки и помещения без окон. При объявлении атаки рекомендуется не выходить на улицу.
Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону отказались от внедрения в домофоны оповещений о ЧС.