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Posted 3 марта, 12:00

Published 3 марта, 12:00

Modified 3 марта, 12:02

Updated 3 марта, 12:02

Тор-М2

«Отойдите от окон!»: авиационная опасность объявлена в Ростовской области

3 марта 2025, 12:00
Фото: mil.ru. Тор-М2

Авиационная опасность объявлена в Ростовской области

На территории Ростовской области сработала система экстренного оповещения населения. Сообщения об авиационной опасности были опубликованы в приложении МЧС России.

В понедельник, 3 марта, около 14.35 мск в Ростовской области была объявлена воздушная опасность. Соответствующие предупреждения получили жители Азова, Новошахтинска, а также Чертковского и Белокалитвинского районов.

«Сохраняйте спокойствие и отойдите от окон», — указано в предупреждении.

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Напомним, что жителям донского региона нужно быть готовыми в любой момент укрыться в безопасном месте. Для этого подойдут бомбоубежища, подвалы, подземные парковки и помещения без окон. При объявлении атаки рекомендуется не выходить на улицу.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону отказались от внедрения в домофоны оповещений о ЧС.

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