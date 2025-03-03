Персонал эвакуирован: стало известно, что происходит на горящей нефтебазе в Чертково

Ранее жители Чертковского района сообщили о крупном пожаре в районе нефтяной станции, который возник после громкого грохота в небе после 21.00 мск. При этом РСЧС предупредило о беспилотной опасности в Чертковском районе и Миллерово в 21.38 мск.