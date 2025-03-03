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Posted 3 марта, 19:40

Published 3 марта, 19:40

Modified 3 марта, 19:42

Updated 3 марта, 19:42

Персонал эвакуирован: стало известно, что происходит на горящей нефтебазе в Чертково

Персонал эвакуирован: стало известно, что происходит на горящей нефтебазе в Чертково

3 марта 2025, 19:40
Фото: 1MI. Персонал эвакуирован: стало известно, что происходит на горящей нефтебазе в Чертково

Юрий Слюсарь сообщил о пожаре на нефтепроводе в Чертково после атаки БПЛА

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил сообщения о том, что в результате атаки БПЛА произошел пожар на нефтепроводе в Чертковском районе.

Ранее жители Чертковского района сообщили о крупном пожаре в районе нефтяной станции, который возник после громкого грохота в небе после 21.00 мск. При этом РСЧС предупредило о беспилотной опасности в Чертковском районе и Миллерово в 21.38 мск.

Сообщения о том, что беспилотник мог стать причиной пожара, который видно за несколько километров, подтвердил глава региона Юрий Слюсарь. По его словам, в результате массированной атаки БПЛА в Чертковском районе произошло возгорание на нефтепроводе.

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«На место выехали дежурные экстренные службы. Персонал эвакуирован. Предварительно, пострадавших нет. Информация уточняется», — сообщил он.

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