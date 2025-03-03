Персонал эвакуирован: стало известно, что происходит на горящей нефтебазе в Чертково

Posted 3 марта, 19:40
Published 3 марта, 19:40
Modified 3 марта, 19:42
Updated 3 марта, 19:42
Ранее жители Чертковского района сообщили о крупном пожаре в районе нефтяной станции, который возник после громкого грохота в небе после 21.00 мск. При этом РСЧС предупредило о беспилотной опасности в Чертковском районе и Миллерово в 21.38 мск.
Сообщения о том, что беспилотник мог стать причиной пожара, который видно за несколько километров, подтвердил глава региона Юрий Слюсарь. По его словам, в результате массированной атаки БПЛА в Чертковском районе произошло возгорание на нефтепроводе.
«На место выехали дежурные экстренные службы. Персонал эвакуирован. Предварительно, пострадавших нет. Информация уточняется», — сообщил он.