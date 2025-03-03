«Понятий ноль, лежачих бьют»: массовая драка случилась на Театральной площади Ростова

Posted 3 марта, 07:43
Published 3 марта, 07:43
Modified 3 марта, 07:45
Updated 3 марта, 07:45
Кадры с места ЧП появились в telegram-канале «Ростов Главный». Девушка, снимавшая ролик, увидела драку, когда проезжала мимо. Молодые люди буквально мешали автомобилистам, устроив побоище посреди дороги. На кадрах видно, как парни разбились на две группы и размахивали кулаками.
Девушка остановила машину и вышла, чтобы вмешаться. На предупреждение о вызове полиции один из участников конфликта попросил его не снимать и заявил, что и сам якобы является правоохранителем. Однако никаких документов не предоставил. Тут же драка прекратилась, и парни разошлись.
— Вообще понятий ноль — лежачих бьют, — пишут в комментариях подписчики. — Мужики только по паспорту.
— Смелая девушка, — добавляют другие.
В ГУ МВД по Ростовской области инцидент еще не комментировали.
Ранее стало известно, что волонтера СВО в Ростовской области толпой забили до смерти.