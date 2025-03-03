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Posted 3 марта, 07:43

Published 3 марта, 07:43

Modified 3 марта, 07:45

Updated 3 марта, 07:45

Человек готовый к драке

«Понятий ноль, лежачих бьют»: массовая драка случилась на Театральной площади Ростова

3 марта 2025, 07:43
Фото: Unsplash. Человек готовый к драке

Парни устроили массовую драку посреди дороги на Театральной площади в Ростове

В Ростове-на-Дону произошла массовая драка в центре города. Инцидент случился вечером 2 марта в районе Театральной площади.

Кадры с места ЧП появились в telegram-канале «Ростов Главный». Девушка, снимавшая ролик, увидела драку, когда проезжала мимо. Молодые люди буквально мешали автомобилистам, устроив побоище посреди дороги. На кадрах видно, как парни разбились на две группы и размахивали кулаками.

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Видео: t.me/glavnyi_rostov. Парни устроили массовую драку на проезжей части в центре Ростова

Девушка остановила машину и вышла, чтобы вмешаться. На предупреждение о вызове полиции один из участников конфликта попросил его не снимать и заявил, что и сам якобы является правоохранителем. Однако никаких документов не предоставил. Тут же драка прекратилась, и парни разошлись.

— Вообще понятий ноль — лежачих бьют, — пишут в комментариях подписчики. — Мужики только по паспорту.
— Смелая девушка, — добавляют другие.

В ГУ МВД по Ростовской области инцидент еще не комментировали.

Ранее стало известно, что волонтера СВО в Ростовской области толпой забили до смерти.

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#Евгения Волкова#Видео#Ростов-на-Дону#Полиция#Массовая драка#Театральная площадь#Происшествия#ГУ МВД
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