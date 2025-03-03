«Понятий ноль, лежачих бьют»: массовая драка случилась на Театральной площади Ростова

Девушка остановила машину и вышла, чтобы вмешаться. На предупреждение о вызове полиции один из участников конфликта попросил его не снимать и заявил, что и сам якобы является правоохранителем. Однако никаких документов не предоставил. Тут же драка прекратилась, и парни разошлись.