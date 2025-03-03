Посетители ТЦ «Мега» под Ростовом устроили драку из-за блинов на Масленицу — видео

Posted 3 марта, 09:21
Published 3 марта, 09:21
Modified 3 марта, 09:23
Updated 3 марта, 09:23
Один из посетителей ТРЦ снял происходящее на видео и отправил его в telegram-канал «Привет, Ростов». На кадрах видно, как два взрослых мужчины колотят друг на друга стульями. Один из них отходит, вероятно, чтобы прекратить потасовку. Другой продолжает преследовать его, замахиваясь предметом мебели.
По словам очевидцев, мужчины поругались из-за блинов. Вероятно, в последний день Масленицы, 2 марта, посетители торгового центра пытались успеть съесть как можно больше главного угощения праздника.
— Вместо традиционных кулачных боев, — пошутили в комментариях.
— Оголодали, бедолаги, — добавили другие. — Голодные игры устроили.
Официальной информации об инциденте нет.
Ранее появились кадры массовой драки на Театральной площади в Ростове. Мужчины устроили потасовку прямо посреди проезжей части.