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Posted 3 марта, 09:21

Published 3 марта, 09:21

Modified 3 марта, 09:23

Updated 3 марта, 09:23

Стопка блинов

Посетители ТЦ «Мега» под Ростовом устроили драку из-за блинов на Масленицу — видео

3 марта 2025, 09:21
Фото: Unsplash. Стопка блинов

Посетители ТЦ «Мега» под Ростовом устроили драку из-за блинов на Масленицу

Сюжет
Праздник
В Ростове двое мужчин не поделили блины на празднике Масленицы и устроили битву на стульях. Инцидент произошел в торгово-развлекательном центре «Мега» на выезде из города.

Один из посетителей ТРЦ снял происходящее на видео и отправил его в telegram-канал «Привет, Ростов». На кадрах видно, как два взрослых мужчины колотят друг на друга стульями. Один из них отходит, вероятно, чтобы прекратить потасовку. Другой продолжает преследовать его, замахиваясь предметом мебели.

По словам очевидцев, мужчины поругались из-за блинов. Вероятно, в последний день Масленицы, 2 марта, посетители торгового центра пытались успеть съесть как можно больше главного угощения праздника.

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Видео: ТГ Привет Ростов. Посетители торгового центра в Ростове устроили драку на стульях из-за блинов
— Вместо традиционных кулачных боев, — пошутили в комментариях.
— Оголодали, бедолаги, — добавили другие. — Голодные игры устроили.

Официальной информации об инциденте нет.

Ранее появились кадры массовой драки на Театральной площади в Ростове. Мужчины устроили потасовку прямо посреди проезжей части.

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