Посетители ТЦ «Мега» под Ростовом устроили драку из-за блинов на Масленицу — видео

Один из посетителей ТРЦ снял происходящее на видео и отправил его в telegram-канал «Привет, Ростов». На кадрах видно, как два взрослых мужчины колотят друг на друга стульями. Один из них отходит, вероятно, чтобы прекратить потасовку. Другой продолжает преследовать его, замахиваясь предметом мебели.