Появились кадры пожара на складе в районе М-4 после атаки БПЛА в Ростовской области

Posted 3 марта, 20:20
Published 3 марта, 20:20
Modified 3 марта, 20:28
Updated 3 марта, 20:28
Склад на территории промышленного объекта в селе Сохрановка загорелся после 21.00 мск. На кадрах, опубликованных telegram-каналом BAZA, вдалеке видно яркий желто-оранжевый шар, вокруг которого распространяется красное зарево. Если не знать, что там случилось ЧП, можно принять его за закат солнца.
На месте уже работают дежурные спецслужбы. Сотрудники склада эвакуированы.
Складское помещение, где произошел пожар, находится в 20 километрах от другого возгорания — на нефтепроводе. Кроме того, населенный пункт Сохрановка расположен всего в пяти километрах от федеральной трассы М-4 «Дон» в Ростовской области.