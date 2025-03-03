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Posted 3 марта, 20:20

Published 3 марта, 20:20

Modified 3 марта, 20:28

Updated 3 марта, 20:28

Пожарные на НПЗ

Появились кадры пожара на складе в районе М-4 после атаки БПЛА в Ростовской области

3 марта 2025, 20:20
Фото: 76.mchs.gov.ru. Пожарные на НПЗ
В соцсетях появились кадры мощного пожара на складе, расположенного в пяти километрах от трассы М-4 «Дон» в Ростовской области. ЧП случилось после атаки БПЛА вечером 3 марта в Чертковском районе.

Склад на территории промышленного объекта в селе Сохрановка загорелся после 21.00 мск. На кадрах, опубликованных telegram-каналом BAZA, вдалеке видно яркий желто-оранжевый шар, вокруг которого распространяется красное зарево. Если не знать, что там случилось ЧП, можно принять его за закат солнца.

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Видео: ТГ bazabazon. Появились кадры пожара на складе в районе М-4 после атаки БПЛА в Ростовской области

На месте уже работают дежурные спецслужбы. Сотрудники склада эвакуированы.

Складское помещение, где произошел пожар, находится в 20 километрах от другого возгорания — на нефтепроводе. Кроме того, населенный пункт Сохрановка расположен всего в пяти километрах от федеральной трассы М-4 «Дон» в Ростовской области.

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#Евгения Волкова#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#БПЛА#М-4#Чертковский район#Склад
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