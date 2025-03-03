Появились кадры пожара на складе в районе М-4 после атаки БПЛА в Ростовской области

Склад на территории промышленного объекта в селе Сохрановка загорелся после 21.00 мск. На кадрах, опубликованных telegram-каналом BAZA, вдалеке видно яркий желто-оранжевый шар, вокруг которого распространяется красное зарево. Если не знать, что там случилось ЧП, можно принять его за закат солнца.