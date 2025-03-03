rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 марта, 08:29

Published 3 марта, 08:29

Modified 3 марта, 08:31

Updated 3 марта, 08:31

Спасатели показали кадры пожара в вольере с капибарами в Ростовском зоопарке

Появились кадры пожара в зоопарке Ростова-на-Дону

3 марта 2025, 08:29
Фото: МЧС РФ. Спасатели показали кадры пожара в вольере с капибарами в Ростовском зоопарке
Утром 3 марта спасатели примчались на вызов в Ростовский-на-Дону зоопарк. Пожар случился в вольере с капибарами. Видео и фото с места ЧП — в материале RostovGazeta.

Кадрами поделилась пресс-служба регионального ГУ МЧС. На них видно клубы дыма рядом с вольером и двух капибар, сидящих в углу. Пламя спасатели не показали, но по информации ведомства, огонь охватил порядка восьми квадратных метров.

— Сотрудники МЧС России вынесли из задымленного помещения трех патагонских мар, — добавили в ГУ МЧС по Ростовской области. — Никто из зверей не пострадал.
«Никто из зверей не пострадал»
"Никто из зверей не пострадал"
«Никто из зверей не пострадал». Фото: МЧС РФ
Пожар случился в торговом центре в жилом районе Ростова-на-Дону
Узнать подробнее
Видео: МЧС РФ. Спасатели показали кадры пожара в вольере с капибарами в Ростовском зоопарке

На одном из фото можно увидеть капибар в клетке — вероятно, их туда посадили на время, чтобы эвакуировать. Когда животные смогут вернуться в вольер, не уточняется. Очевидно, сотрудникам зоопарка предстоит еще убрать последствия пожара.

— Спички капибарам — не игрушка, — шутят в комментариях пользователи telegram.
— Это хитрый план ради ремонта, капибарам не нравится устаревший дизайн, — подхватывают другие.
Читайте также:
Пожар в вольере с капибарами случился в Ростовском зоопарке«Не трогайте, уйдите!»: появились кадры экстренной эвакуации в школе №18 в Ростове«Вижу этот ужас»: жителей Ростова-на-Дону перепугал большой пожар на складе
#Евгения Волкова#Видео#Ростов-на-Дону#Пожар#Зоопарк#МЧС#Спасатели#Происшествия#Капибары
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика