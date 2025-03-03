Появились кадры пожара в зоопарке Ростова-на-Дону

На одном из фото можно увидеть капибар в клетке — вероятно, их туда посадили на время, чтобы эвакуировать. Когда животные смогут вернуться в вольер, не уточняется. Очевидно, сотрудникам зоопарка предстоит еще убрать последствия пожара.