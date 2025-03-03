Появились кадры пожара в зоопарке Ростова-на-Дону

Posted 3 марта, 08:29
Published 3 марта, 08:29
Modified 3 марта, 08:31
Updated 3 марта, 08:31
Кадрами поделилась пресс-служба регионального ГУ МЧС. На них видно клубы дыма рядом с вольером и двух капибар, сидящих в углу. Пламя спасатели не показали, но по информации ведомства, огонь охватил порядка восьми квадратных метров.
— Сотрудники МЧС России вынесли из задымленного помещения трех патагонских мар, — добавили в ГУ МЧС по Ростовской области. — Никто из зверей не пострадал.
На одном из фото можно увидеть капибар в клетке — вероятно, их туда посадили на время, чтобы эвакуировать. Когда животные смогут вернуться в вольер, не уточняется. Очевидно, сотрудникам зоопарка предстоит еще убрать последствия пожара.
— Спички капибарам — не игрушка, — шутят в комментариях пользователи telegram.
— Это хитрый план ради ремонта, капибарам не нравится устаревший дизайн, — подхватывают другие.