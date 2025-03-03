«Чувствуем запах гари»: появились кадры полыхающего нефтепровода в Ростовской области

Posted 3 марта, 19:32
Published 3 марта, 19:32
Modified 3 марта, 20:00
Updated 3 марта, 20:00
Как сообщала RostovGazeta, на видео снимают зарево от пожара на севере региона. По словам очевидцев, ЧП случилось в районе нефтебазы. Перед этим местные жители якобы услышали звук, похожий на взрыв.
В Чертковском районе люди предполагают, что возгорание могло начаться из-за атаки БПЛА. Ранее подобное уже случалось: обломки сбитых дронов становились причиной пожаров.
— Запах гари уже чувствуется, — пишут в комментариях местные. — Хотя полыхает где-то вдали.
Примерно в 22.20 мск врио губернатора Юрий Слюсарь прокомментировал ЧП. По словам главы региона, там произошло возгорание на нефтепроводе в результате массированной атаки БПЛА.
— На место выехали дежурные экстренные службы. Персонал эвакуирован, — отметил Юрий Слюсарь. — Предварительно, пострадавших нет.