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Posted 3 марта, 19:32

Published 3 марта, 19:32

Modified 3 марта, 20:00

Updated 3 марта, 20:00

Появились кадры с места пожара в районе нефтебазы в Ростовской области

«Чувствуем запах гари»: появились кадры полыхающего нефтепровода в Ростовской области

3 марта 2025, 19:32

Появились кадры с места пожара в районе нефтебазы в Ростовской области

В Ростовской области появились новые кадры с места крупного пожара в Чертковском районе. Видео появилось вечером 3 марта в telegram-каналах.

Как сообщала RostovGazeta, на видео снимают зарево от пожара на севере региона. По словам очевидцев, ЧП случилось в районе нефтебазы. Перед этим местные жители якобы услышали звук, похожий на взрыв.

В Чертковском районе люди предполагают, что возгорание могло начаться из-за атаки БПЛА. Ранее подобное уже случалось: обломки сбитых дронов становились причиной пожаров.

Видео: тг Ростов Главный. Появились кадры с места пожара в районе нефтебазы в Ростовской области
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— Запах гари уже чувствуется, — пишут в комментариях местные. — Хотя полыхает где-то вдали.

Примерно в 22.20 мск врио губернатора Юрий Слюсарь прокомментировал ЧП. По словам главы региона, там произошло возгорание на нефтепроводе в результате массированной атаки БПЛА.

— На место выехали дежурные экстренные службы. Персонал эвакуирован, — отметил Юрий Слюсарь. — Предварительно, пострадавших нет.
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