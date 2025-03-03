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Posted 3 марта, 07:09

Published 3 марта, 07:09

Modified 3 марта, 07:13

Updated 3 марта, 07:13

Капибары в Ростовском зоопарке

Пожар в вольере с капибарами случился в Ростовском зоопарке

3 марта 2025, 07:09
Фото: Ростовский зоопарк. Капибары в Ростовском зоопарке
Вольер с капибарами загорелся в Ростовском-на-Дону зоопарке. ЧП случилось ранним утром 3 марта на улице Зоологической, 3.

По информации телеканала «ДОН 24» со ссылкой на источник в экстренных службах, пожар начался около 07.00 мск. Там загорелся вольер с грызунами. Пламя охватило порядка 8 квадратных метров.

Прибывшие спасатели спустя полчаса полностью потушили огонь. К счастью, никто из животных и сотрудников зоопарка не пострадал.

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Официальной информации от ГУ МЧС по региону пока не поступало.

Напомним, крупный пожар произошел в ростовском зоопарке в июне 2023 года. Тогда сгорел экзотариум, однако всех животных удалось спасти.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Пожар#Животные#Зоопарк#Спасатели#Грызуны#Происшествия
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