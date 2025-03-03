Пожар в вольере с капибарами случился в Ростовском зоопарке

Posted 3 марта, 07:09
Published 3 марта, 07:09
Modified 3 марта, 07:13
Updated 3 марта, 07:13
По информации телеканала «ДОН 24» со ссылкой на источник в экстренных службах, пожар начался около 07.00 мск. Там загорелся вольер с грызунами. Пламя охватило порядка 8 квадратных метров.
Прибывшие спасатели спустя полчаса полностью потушили огонь. К счастью, никто из животных и сотрудников зоопарка не пострадал.
Официальной информации от ГУ МЧС по региону пока не поступало.
Напомним, крупный пожар произошел в ростовском зоопарке в июне 2023 года. Тогда сгорел экзотариум, однако всех животных удалось спасти.