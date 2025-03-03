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Posted 3 марта, 10:01

Published 3 марта, 10:01

Modified 3 марта, 10:03

Updated 3 марта, 10:03

Ворошиловский мост в Ростове

С Ворошиловского моста в Ростове-на-Дону упала женщина

3 марта 2025, 10:01
Фото: rostovgazeta.ru. Ворошиловский мост в Ростове
В Ростове нашли труп женщины, разбившейся при падении с Ворошиловского моста. Тело обнаружили утром 3 марта.

Как сообщает телеканал «ДОН 24» со ссылкой на собственный источник, инцидент случился около 10.00 мск. В тот момент никого рядом с женщиной якобы не было, а значит, некому было и столкнуть.

Очевидцы утверждают, что неизвестная приземлилась на берег. Когда свидетели трагедии, вызвали бригаду скорой помощи, спасать уже было некого. Женщина была мертва к приезду медиков.

Официальной информации о гибели человека под Ворошиловским мостом пока что нет.

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— Что-то стали часто падать с Ворошиловского моста, — пишут пользователи telegram под постом о случившемся.
— Там 8 этажей высота, к моменту приземления скорость была уже около 150-160 километров в час, — с ужасом посчитали подписчики. — Было бы чудо, если б выжила после такого.

Ранее с балкона многоэтажки в Ростове упал 25-летний парень.

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