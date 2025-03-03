Сбежавшего за границу экс-замначальника Управления торговли Ростова задержали

Напомним, что Исаев уехал из страны осенью 2023 года после того, как был задержан глава Управления торговли Константин Тихонов. Все это время чиновник отсиживался в Грузии. Его задержали по уголовному делу, которое связано с ОПГ полиции, которая крышевала ларьки в Ростове.