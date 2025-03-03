Сбежавшего за границу экс-замначальника Управления торговли Ростова задержали

Posted 3 марта, 12:43
Published 3 марта, 12:43
Modified 3 марта, 12:45
Updated 3 марта, 12:45
Издание 1RnD со ссылкой на источник в одной из силовых структур Ростовской области пишет, что Исаев, руководивший отделом развития нестационарной торговли Ростова-на-Дону, был задержан на границе и препровожден в СИЗО.
«У Исаева закончились деньги и он решил тихонечко проведать Ростов. На границе его „радушно“ приняли и под белы рученьки сопроводили в изолятор», — поделился собеседник.
Напомним, что Исаев уехал из страны осенью 2023 года после того, как был задержан глава Управления торговли Константин Тихонов. Все это время чиновник отсиживался в Грузии. Его задержали по уголовному делу, которое связано с ОПГ полиции, которая крышевала ларьки в Ростове.
«По делу Исаева по вновь открывшимся обстоятельствам возобновился сбор доказательной базы его причастности к совершению ряда преступлений», — пояснил источник.
Добавим, что официального подтверждения этой информации не было.
Ранее RostovGazeta рассказала о том, что суд выпустил из СИЗО главу Зернограда Ирину Полищук.