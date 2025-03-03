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Posted 3 марта, 12:43

Published 3 марта, 12:43

Modified 3 марта, 12:45

Updated 3 марта, 12:45

Дмитрий Исаев

Сбежавшего за границу экс-замначальника Управления торговли Ростова задержали

3 марта 2025, 12:43
Фото: Администрация Ростова. Дмитрий Исаев
Силовики задержали сбежавшего за границу бывшего заместителя начальника Управления торговли Ростова-на-Дону Дмитрия Исаева. Экс-чиновника отвезли в СИЗО, сообщают СМИ.

Издание 1RnD со ссылкой на источник в одной из силовых структур Ростовской области пишет, что Исаев, руководивший отделом развития нестационарной торговли Ростова-на-Дону, был задержан на границе и препровожден в СИЗО.

«У Исаева закончились деньги и он решил тихонечко проведать Ростов. На границе его „радушно“ приняли и под белы рученьки сопроводили в изолятор», — поделился собеседник.

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Напомним, что Исаев уехал из страны осенью 2023 года после того, как был задержан глава Управления торговли Константин Тихонов. Все это время чиновник отсиживался в Грузии. Его задержали по уголовному делу, которое связано с ОПГ полиции, которая крышевала ларьки в Ростове.

«По делу Исаева по вновь открывшимся обстоятельствам возобновился сбор доказательной базы его причастности к совершению ряда преступлений», — пояснил источник.

Добавим, что официального подтверждения этой информации не было.

Ранее RostovGazeta рассказала о том, что суд выпустил из СИЗО главу Зернограда Ирину Полищук.

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