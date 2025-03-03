Следком разберется в гибели волонтера СВО, жестоко избитого в Ростовской области

Posted 3 марта, 08:25
Published 3 марта, 08:25
Modified 3 марта, 08:27
Updated 3 марта, 08:27
После публикаций о гибели Сергея Егорова в городе Цимлянске возбудили дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть (часть 4 статьи 111 УК РФ). Правоохранители задержали одного из участников конфликта и продолжают устанавливать местонахождение остальных фигурантов.
Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил руководитель регионального управления Аслану Хуаде подготовить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.
Как сообщала RostovGazeta, трагедия случилась накануне Дня защитника Отечества, вечером 22 февраля. Сергей Егоров был на парковке ресторана «Мангал Хаус». Конфликт произошел из-за того, что брат владельца заведения Мушег Акопян мешал выезжать с парковки. Один из посетителей ресторана посигналил ему. Тот полез в драку и позвал на помощь знакомых и родственников, в том числе якобы и самого владельца бизнеса — Арсена Акопяна. Мужчину избили целой толпой, после чего он скончался. Как выяснилось, погибший — Сергей Егоров, который возил гуманитарную помощь в зону СВО.