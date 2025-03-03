«Срезали крышу, сняли асфальт»: ростовский Донецк рискует остаться без автовокзала

На момент публикации материала, пролить свет на ситуацию в администрации Донецка не удалось. В приемной главы сообщили, что достоверную информацию по этому вопросу можно получить у курирующего заместителя Виктора Попова. Корреспонденту сообщили номер телефона, по которому следовало обратиться. Но на звонок никто не отвечал.