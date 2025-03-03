«Срезали крышу, сняли асфальт»: ростовский Донецк рискует остаться без автовокзала

Posted 3 марта, 15:09
Published 3 марта, 15:09
Modified 3 марта, 15:11
Updated 3 марта, 15:11
Старожилы Донецка Ростовской области напоминают, что здание автовокзала было построено еще в советские годы. Позже автовокзал стал остановочным пунктом, который связывал город с центром областного значения — с донской столицей и Донбассом.
По словам обратившихся в редакцию, эту территорию сегодня отдали в аренду на 10 лет частному лицу.
«Теперь автобусы предлагают отправлять с обратной стороны автовокзала. А там „пятачок“ совсем маленький, на нем автобус даже не сможет развернуться», — уточняет донецкий пенсионер Виктор.
По словам жителей, новый обладатель участка уже срезал крышу здания автовокзала и снял асфальтовое покрытие, где раньше ездили автобусы.
«В любой момент они могут найти причину, как говорится, было бы желание, чтобы этот остановочный пункт закрыть. Представляете, что тогда будет? Как тогда старикам и детям добираться, к примеру, в областные медучреждения Ростова, или поехать проведать своих родственников? Тогда же из Донецка придется сперва ехать за 25 километров в Каменск-Шахтинский и только оттуда отправляться в Ростов. Но это очень сложно и затратно!» — возмущаются пожилые люди.
На момент публикации материала, пролить свет на ситуацию в администрации Донецка не удалось. В приемной главы сообщили, что достоверную информацию по этому вопросу можно получить у курирующего заместителя Виктора Попова. Корреспонденту сообщили номер телефона, по которому следовало обратиться. Но на звонок никто не отвечал.
Редакция направила официальный запрос в администрацию Донецка. Информация о дальнейшей судьбе автовокзала уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, что больше тысячи человек требовали вернуть маршруты на старый автовокзал Ростова.