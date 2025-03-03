T2 скоро выходит в Ставропольский край

3 марта оператор запустил в Ставропольском крае рекламную кампанию, анонсирующую выход Т2 в регион. Видео подчеркивает особенности края и знакомит аудиторию с брендом. Первый кадр показывает главных героев рекламы Т2 — Босса и его команду: они появляются посреди золотых пшеничных полей. Но вдруг над верхушками колосьев проносится ветер цвета мадженты — одной из основных характеристик айдентики бренда. Ветер летит над домами, парковками, окружает людей — он предвещает время других правил в Ставрополье. Вместе с ним — приход уникальных продуктов оператора, которые компания предложила первой в мировом телекоме. Это в том числе несгорающие остатки минут и гигабайтов, возможность пользоваться связью при минусе и делиться гигабайтами с другими пользователями.