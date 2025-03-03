В квартале впечатлений от ЮгСтройИнвест открыто бронирование квартир до старта продаж

Posted 3 марта, 09:46
Published 3 марта, 09:46
Modified 3 марта, 11:51
Updated 3 марта, 11:51
Он входит в план комплексного улучшения качества жизни, а его особенностью стали многосюжетные дворы, тематические парки, пространства арт-терапии, инклюзия, интерактивные инсталляции и технологии. Выделяют премьеру застройщика удивительные игровые и образовательные детские площадки.
Новый квартал способен улучшать настроение жителей и вносит новый формат жизни в городе. За счет подобранных форм, фактур и цвета, а также комплекса пространств увлечений и спорта его среда вовлекает и заставляет отложить телефон в сторону. Здесь каждый двор имеет свой уникальный дизайн, спортивные и развивающие площадки, необычные зоны отдыха. Важной особенностью проекта стал инклюзивный сквер и реабилитационный центр для паралимпийцев. Всем резидентам доступно управление опциями через приложение, Wi-Fi во дворе и другие удобства.
Два первых литера и двор с пространством увлечений, спорта и отдыха представляют проект «Энтузиазм» квартала впечатлений. Здесь и открытая фитнес-зона для тренировок, и интерактивные площадки, аллеи со светодиодной брусчаткой, яркие игровые пространства 0+ для детей, уличные тренажеры, релакс-зона и уединенная локация для отдыха, а ландшафтный дизайн представлен во всем изобилии цветов и деревьев.
Каждый дом окружен зеленым океаном парковых зон. Есть парк «Импрессионистов», вдохновленный искусством, аллея танца «Мимолетность» с воздушными арт-объектами, а такде бульвар и сквер «Авиаторов», оформленные по мотивам произведения «Маленький принц», с площадкой для киносеансов на улице. Совсем рядом по плану расположился и парк Нового Ростова, новый городской сад.
Дома в новом квартале с переменной этажностью от 8 до 20 этажей. Доступны квартиры площадью от 30 до 87 кв.м: с лоджией и гардеробной, окнами на разные стороны света, кухней-студией, уединенной спальней и другие. В проекте «Энтузиазм» квартала впечатлений предусмотрено два дома — 45/1 и 45/2. В отделе продаж ГК «ЮгСтройИнвест» уже идёт бронь планировок до старта продаж — только сейчас доступен максимальный выбор планировок и выгодные предложения раннего бронирования.
Помимо прекрасного настроения, эмоционального комфорта, повышенной безопасности проект подарит своим резидентам и полную транспортную свободу. Рядом с домом расположится остановка автобусов в любую часть города: до вузов, ТЦ, ж/д вокзала, больниц, аэропорта «Платов». Это микрорайон в 15 минутах от исторического центра Ростова, в 10 минутах от Центрального автовокзала, откуда можно добраться в города области, рядом с выездом в сторону морских курортов.
Также в «Новом Ростове» запроектированы трамвайные линии. Квартал со своей насыщенной инфраструктурой окружен главными точками Пролетарского и Первомайского районов, в настоящее время здесь уже запроектировано более 60 новых городских объектов — школы, детские сады, правительственный и деловой кварталы, спортивно-зрелищные комплексы, храмы, концертные залы, поликлиники для взрослых и детей.
Проектная декларация дом.рф.