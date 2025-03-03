В квартале впечатлений от ЮгСтройИнвест открыто бронирование квартир до старта продаж

Новый квартал способен улучшать настроение жителей и вносит новый формат жизни в городе. За счет подобранных форм, фактур и цвета, а также комплекса пространств увлечений и спорта его среда вовлекает и заставляет отложить телефон в сторону. Здесь каждый двор имеет свой уникальный дизайн, спортивные и развивающие площадки, необычные зоны отдыха. Важной особенностью проекта стал инклюзивный сквер и реабилитационный центр для паралимпийцев. Всем резидентам доступно управление опциями через приложение, Wi-Fi во дворе и другие удобства.