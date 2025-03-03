В Ростовской области начался активный процесс интеграции ВТБ и Почта Банка

Posted 3 марта, 12:58
Published 3 марта, 12:58
Modified 3 марта, 13:00
Updated 3 марта, 13:00
«Начало интеграции с Почта Банком позволяет нам расширить доступ розничных клиентов к банковским услугам. Первые клиентские центры уже начали обслуживать клиентов ВТБ, а с осени мы приступим к смене вывесок. Масштабный процесс объединения офисов завершится к середине следующего года и затронет несколько тысяч точек продаж. По итогу клиенты Почта Банка смогут как и ранее получать финансовые услуги в привычных для себя локациях, в том числе непосредственно через сотрудников Почты России», — рассказала Светлана Сырцова, руководитель департамента администрирования сети, старший вице-президент ВТБ.
Продукты ВТБ уже доступны в 125 клиентских центрах Почта Банк в 48 регионах России. До конца марта проект охватит более 300 точек обслуживания Почта Банка по всей стране.
Доставка ВТБ доступна более 121 млн жителей России в 4,6 тыс. населенных пунктов страны. Кроме того, клиенты ВТБ, РНКБ и Почта банка могут обслуживаться в объединенной банкоматной сети, которая обеспечивает им бескомиссионное снятие и внесение наличных во всех устройствах самообслуживания группы.