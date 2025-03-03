В Ростовской области начался активный процесс интеграции ВТБ и Почта Банка

Доставка ВТБ доступна более 121 млн жителей России в 4,6 тыс. населенных пунктов страны. Кроме того, клиенты ВТБ, РНКБ и Почта банка могут обслуживаться в объединенной банкоматной сети, которая обеспечивает им бескомиссионное снятие и внесение наличных во всех устройствах самообслуживания группы.