В зоопарке Ростова из огня спасли капибар, а жители сходили на фантомную Масленицу

Однако есть несостыковки, так как 2 марта в «Левобережном» собралось не меньше тысячи человек, которые пришли на праздник, анонсированный в телеграм-канале парка. При этом на входе в парк отсутствовали рамки металлодетекторов, а на территории не было замечено ни одного сотрудника полиции. Длинные очереди выстраивались за бесплатными блинами, на игры и мастер-классы. Кроме того, посетители парка выходили на лед, сковавший Дон, а некоторые смельчаки доходили практически до середины реки. При этом людей никто не останавливал и заставлял вернуться на берег, администрация парка не установила никаких ограждений, не были размещены даже сигнальные ленты.