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Posted 3 марта, 15:29

Published 3 марта, 15:29

Modified 3 марта, 15:31

Updated 3 марта, 15:31

Дончане требуют снятия неприкосновенности с Голубева и ходят на фантомную Масленицу

В зоопарке Ростова из огня спасли капибар, а жители сходили на фантомную Масленицу

3 марта 2025, 15:29
Фото: rostovgazeta.ru. Дончане требуют снятия неприкосновенности с Голубева и ходят на фантомную Масленицу
В зоопарке Ростова-на-Дону произошел пожар, тем временем политолог объяснил, почему жители Ростовской области массово подписывают петицию против экс-губернатора Голубева, а власти рассказали, почему не было полиции на масленичных гуляниях в Ростове. Итоги понедельника от RostovGazeta.

Пожар в зоопарке

Утром в Ростовском-на-Дону зоопарке произошло возгорание в вольере с капибарами. На вызов экстренно приехали спасатели и приступили к ликвидации пожара. Кроме того, сотрудники МЧС России вынесли из задымленного помещения двух капибар и трех грызунов — патогонских мар.

Животных временно посадили в клетку, пока вольеры не приведут в надлежащий вид. Никто из зверей не пострадал.

Известно, что огонь охватил порядка восьми «квадратов», однако причины пожара не уточняются.

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Утром в Ростовском-на-Дону зоопарке произошло возгорание в вольере с капибарами
Утром в Ростовском-на-Дону зоопарке произошло возгорание в вольере с капибарами. Фото: МЧС РФ

Петиция против Голубева

В Ростовской области создана петиция о снятии депутатской неприкосновенности с экс-губернатора региона Василия Голубева и проведении расследования его отношении. К слову, дончане очень активно ее подписывают.

По словам политолога Евгения Михайлова, петиция полностью обоснована. После того, как Голубев покинул свой пост, большая часть приближенных к нему чиновников попала под арест. В связи с этим люди считают, что бывший глава Ростовской области просто не мог не знать о том, что творится у него под носом.

«Фактически все понимают, что его „спрятали“ в сенате. Есть кулуарная информация о том, что правоохранительные органы неоднократно обращались в сенат за снятием неприкосновенности, но пока положительного ответа не получили», — сказал собеседник.

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Василий Голубев
Василий Голубев. Фото: donland.ru

Все всем показалось

Власти Ростовской области сообщили журналистам, в администрация парка «Левобережный» опровергла информацию о проведении праздничных гуляний в честь Масленицы 2 марта. Якобы парк работал в штатном режиме, а днем было запланировано только проведение детской анимации, в которой может принять участие не более 50 человек.

Уточняется, что масленичных гуляний и не могло быть, так как в регионе действует запрет на проведение массовых мероприятий на открытом пространстве.

Однако есть несостыковки, так как 2 марта в «Левобережном» собралось не меньше тысячи человек, которые пришли на праздник, анонсированный в телеграм-канале парка. При этом на входе в парк отсутствовали рамки металлодетекторов, а на территории не было замечено ни одного сотрудника полиции. Длинные очереди выстраивались за бесплатными блинами, на игры и мастер-классы. Кроме того, посетители парка выходили на лед, сковавший Дон, а некоторые смельчаки доходили практически до середины реки. При этом людей никто не останавливал и заставлял вернуться на берег, администрация парка не установила никаких ограждений, не были размещены даже сигнальные ленты.

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