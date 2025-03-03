Водоканал Ростова пытается отсудить 75 млн рублей у застройщика «Левенцовский»

Posted 3 марта, 17:21
Published 3 марта, 17:21
Modified 3 марта, 17:23
Updated 3 марта, 17:23
АО «Водоканал Ростова-на-Дону» подал в суд на ООО специализированный застройщик «Левенцовский». Дело в том, что строительная компания якобы имеет долг в размере 74,9 миллиона рублей по договору. Однако другие детали неизвестны.
Исковое заявление принято в производство. Предварительное заседание Арбитражного суда первой инстанции назначено на 17 апреля.
До этого RostovGazeta писала о том, что Водоканал судился с «Ростовской транспортной компании». Организации удалось вернуть долг почти в 700 тысяч рублей.