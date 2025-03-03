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Posted 3 марта, 17:21

Published 3 марта, 17:21

Modified 3 марта, 17:23

Updated 3 марта, 17:23

Водоканал Ростова пытается отсудить 75 млн рублей с застройщика «Левенцовский»

Водоканал Ростова пытается отсудить 75 млн рублей у застройщика «Левенцовский»

3 марта 2025, 17:21
Фото: Изображение Midjourney. Водоканал Ростова пытается отсудить 75 млн рублей с застройщика «Левенцовский»
Арбитражный суд Ростовской области принял иск от «Водоканала Ростова-на-Дону». Организация, дескать, хочет взыскать долг с застройщика «Левенцовский». Сумма задолженности составляет 74,9 миллиона рублей. Сведения опубликованы в картотеке суда.

АО «Водоканал Ростова-на-Дону» подал в суд на ООО специализированный застройщик «Левенцовский». Дело в том, что строительная компания якобы имеет долг в размере 74,9 миллиона рублей по договору. Однако другие детали неизвестны.

Исковое заявление принято в производство. Предварительное заседание Арбитражного суда первой инстанции назначено на 17 апреля.

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До этого RostovGazeta писала о том, что Водоканал судился с «Ростовской транспортной компании». Организации удалось вернуть долг почти в 700 тысяч рублей.

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