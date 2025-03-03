Юрий Слюсарь сообщил о последствиях атаки на нефтепровод в Ростовской области

Posted 3 марта, 19:49
Published 3 марта, 19:49
Modified 3 марта, 19:51
Updated 3 марта, 19:51
— На место выехали дежурные экстренные службы. Персонал эвакуирован, — сообщил врио губернатора.
По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.
— А как полыхает! Зарево такое стоит, что кошмар и ужас, — пишут в комментариях местные жители.
Ранее RostovGazeta публиковала кадры с места происшествия. На них полыхает зарево от крупного пожара. Его видно за несколько километров. По словам местных жителей, накануне раздался оглушительный грохот.
За час до этого стало известно о сбитом БПЛА над Новошахтинском. Там обошлось без последствий на земле.