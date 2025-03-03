rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 марта, 19:49

Published 3 марта, 19:49

Modified 3 марта, 19:51

Updated 3 марта, 19:51

Спасатели на НПЗ

Юрий Слюсарь сообщил о последствиях атаки на нефтепровод в Ростовской области

3 марта 2025, 19:49
Фото: 76.mchs.gov.ru. Спасатели на НПЗ
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, к каким последствиям привела массированная атака БПЛА на Чертковский район. По словам главы региона, вечером 3 марта там произошло возгорание.
— На место выехали дежурные экстренные службы. Персонал эвакуирован, — сообщил врио губернатора.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.

Три района на севере Ростовской области атаковали БПЛА
Узнать подробнее
— А как полыхает! Зарево такое стоит, что кошмар и ужас, — пишут в комментариях местные жители.

Ранее RostovGazeta публиковала кадры с места происшествия. На них полыхает зарево от крупного пожара. Его видно за несколько километров. По словам местных жителей, накануне раздался оглушительный грохот.

За час до этого стало известно о сбитом БПЛА над Новошахтинском. Там обошлось без последствий на земле.

Читайте также:
«За километры видно»: в Ростовской области в районе нефтебазы полыхает крупный пожарЮрий Слюсарь назвал последствия ночной атаки БПЛА на Ростовскую областьЧетыре города и семь районов Ростовской области подверглись атаке БПЛА
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Эвакуация#Новошахтинск#Пожар#БПЛА#Чертковский район#Экстренные службы#Возгорание#Юрий Слюсарь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика