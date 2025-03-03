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Posted 3 марта, 18:52

Published 3 марта, 18:52

Modified 3 марта, 19:12

Updated 3 марта, 19:12

На севере Ростовской области в районе нефтебазы полыхает крупный пожар

«За километры видно»: в Ростовской области в районе нефтебазы полыхает крупный пожар

3 марта 2025, 18:52
Фото: 1MI. На севере Ростовской области в районе нефтебазы полыхает крупный пожар

На севере Ростовской области в районе нефтебазы полыхает крупный пожар

В Ростовской области произошел крупный пожар в северной части региона. Кадры случившегося появились в соцсетях после 21.00 мск 3 марта.

По словам очевидцев, снявших видео, пожар якобы произошел ориентировочно в районе нефтебазы в Чертковском районе. Перед этим люди слышали звук, похожий на взрыв.

Местные жители предполагают, что возгорание могло случиться из-за воздушной атаки.

Сами кадры можно увидеть в telegram-канале «Это Ростов». Изображение «замылено», чтобы не показывать саму местность, но яркий огонь все равно заметно.

Видео: тг Это Ростов. На севере Ростовской области в районе нефтебазы полыхает крупный пожар
В Чертковском районе Ростовской области сбили украинские дроны 14 февраля
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— Зарево стоит такое, что за несколько километров видно, — пишут очевидцы в комментариях.

Часом ранее врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил о работе ПВО. Дрон перехватили над Новошахтинском. Не исключено, что и в Чертковском районе отразили атаку с воздуха. Однако официальной информации об этом пока нет.

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