«За километры видно»: в Ростовской области в районе нефтебазы полыхает крупный пожар

Posted 3 марта, 18:52
Published 3 марта, 18:52
Modified 3 марта, 19:12
Updated 3 марта, 19:12
По словам очевидцев, снявших видео, пожар якобы произошел ориентировочно в районе нефтебазы в Чертковском районе. Перед этим люди слышали звук, похожий на взрыв.
Местные жители предполагают, что возгорание могло случиться из-за воздушной атаки.
Сами кадры можно увидеть в telegram-канале «Это Ростов». Изображение «замылено», чтобы не показывать саму местность, но яркий огонь все равно заметно.
— Зарево стоит такое, что за несколько километров видно, — пишут очевидцы в комментариях.
Часом ранее врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил о работе ПВО. Дрон перехватили над Новошахтинском. Не исключено, что и в Чертковском районе отразили атаку с воздуха. Однако официальной информации об этом пока нет.