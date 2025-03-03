Жительницы Ростовской области массово отказываются от абортов

Как сообщает «РБК Ростов» со ссылкой на региональный Минздрав, всего за год от абортов отказались 707 женщин. В 2023 году это число не достигало даже 650 человек. Речь идет только о тех случаях, при которых проводили мероприятия по профилактике абортов. Вероятно, имеется в виду, что женщин удалось отговорить.