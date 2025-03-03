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Posted 3 марта, 11:37

Published 3 марта, 11:37

Modified 3 марта, 11:39

Updated 3 марта, 11:39

Детский сад в Ростовской области

Жительницы Ростовской области массово отказываются от абортов

3 марта 2025, 11:37
Фото: donland.ru. Детский сад в Ростовской области

Больше 700 женщин в Ростовской области отговорили от аборта

В Ростовской области женщины стали еще чаще отказываться от абортов. По данным за 2024-й, сохранить плод решили на 13,4% больше рожениц, чем годом ранее.

Как сообщает «РБК Ростов» со ссылкой на региональный Минздрав, всего за год от абортов отказались 707 женщин. В 2023 году это число не достигало даже 650 человек. Речь идет только о тех случаях, при которых проводили мероприятия по профилактике абортов. Вероятно, имеется в виду, что женщин удалось отговорить.

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В среднем показатель прерывания беременности до 12 недель упал до 5,4 случая на 1 тысячу женщин фертильного возраста. В 2023-м было 6,76 случая.

В целом по России число абортов тоже уменьшилось. За последние 10 лет их стали делать в 3,5 раза реже.

Ранее стало известно, сколько младенцев скончались в прошлом году.

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#Евгения Волкова#Россия#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Профилактика#Статистика#Минздрав#Женщины#Аборты
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