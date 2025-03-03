Жительницы Ростовской области массово отказываются от абортов

Posted 3 марта, 11:37
Published 3 марта, 11:37
Modified 3 марта, 11:39
Updated 3 марта, 11:39
Как сообщает «РБК Ростов» со ссылкой на региональный Минздрав, всего за год от абортов отказались 707 женщин. В 2023 году это число не достигало даже 650 человек. Речь идет только о тех случаях, при которых проводили мероприятия по профилактике абортов. Вероятно, имеется в виду, что женщин удалось отговорить.
В среднем показатель прерывания беременности до 12 недель упал до 5,4 случая на 1 тысячу женщин фертильного возраста. В 2023-м было 6,76 случая.
В целом по России число абортов тоже уменьшилось. За последние 10 лет их стали делать в 3,5 раза реже.
Ранее стало известно, сколько младенцев скончались в прошлом году.