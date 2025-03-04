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Posted 4 марта, 16:44

Published 4 марта, 16:44

Modified 4 марта, 16:46

Updated 4 марта, 16:46

В Ростове поймали троих подозреваемых в жестоком избиении бездомного

Чем-то жгли и обливали краской: в Ростове поймали парней, жестоко избивших бездомного

4 марта 2025, 16:44
Фото: 1MI.

В Ростове поймали троих подозреваемых в жестоком избиении бездомного

В Ростове поймали троих подозреваемых в жестоком избиении бездомного, которое они засняли на видео. Об этом сообщил ростовский Следком.

Напомним, в ростовских соцмедиа распространилась видеозапись, на которой несколько человек применяют физическое насилие по отношению к мужчине. На кадрах его бьют, обливают краской и обжигают раскаленным предметом.

Позже данным инцидентом заинтересовался Александр Бастрыкин.

В итоге трое подозреваемых были пойманы. Ими стали 19-летний ростовчанин и еще двое 17-летних жителей региона. По их словам, избиение произошло недалеко от торгового центра «Рио».

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«Я наносил удар телескопической дубинкой, бил черенком от лопаты», — рассказывает один из подозреваемых.

На парней возбудили дела по признакам хулиганства. Им избрали наказание в виде заключения под стражу. На допросе фигуранты признали вину.

В данный момент следователи собирают доказательства по данному делу, а также проверяют причастность парней к другим преступлениям.

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