Чем-то жгли и обливали краской: в Ростове поймали парней, жестоко избивших бездомного

Posted 4 марта, 16:44
Published 4 марта, 16:44
Modified 4 марта, 16:46
Updated 4 марта, 16:46
Напомним, в ростовских соцмедиа распространилась видеозапись, на которой несколько человек применяют физическое насилие по отношению к мужчине. На кадрах его бьют, обливают краской и обжигают раскаленным предметом.
Позже данным инцидентом заинтересовался Александр Бастрыкин.
В итоге трое подозреваемых были пойманы. Ими стали 19-летний ростовчанин и еще двое 17-летних жителей региона. По их словам, избиение произошло недалеко от торгового центра «Рио».
«Я наносил удар телескопической дубинкой, бил черенком от лопаты», — рассказывает один из подозреваемых.
На парней возбудили дела по признакам хулиганства. Им избрали наказание в виде заключения под стражу. На допросе фигуранты признали вину.
В данный момент следователи собирают доказательства по данному делу, а также проверяют причастность парней к другим преступлениям.