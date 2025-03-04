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Posted 4 марта, 18:47

Published 4 марта, 18:47

Modified 4 марта, 22:06

Updated 4 марта, 22:06

Николай Василенко

Герой мемов из Ростова «лавандовый раф» заявил, что хотел уйти в монахи

4 марта 2025, 18:47
Фото: t.me/nikolay_anatolievich_vasilenko1. Николай Василенко
Ростовский предприниматель и герой мемов Николай Василенко рассказал, что мог бы уйти в монахи. Об этом пишет издание Lenta.Ru, ссылаясь на шоу «Вопрос ребром» на видеохостинге YouTube.

Ролики Николая Василенко завирусились в соцмедиа благодаря необычному формату ведения блога. В одном из своих популярных видео предприниматель с улыбкой на лице призывает подписчиков радоваться каждому дню.

Благодаря позитивному настрою интернет-пользователи назвали Василенко «живым воплощением лавандового рафа».

Во время шоу бизнесмен рассказал, что около 20 лет назад он поставил себе цель постараться изменить мир в лучшую сторону, чтобы людям в нем стало «лучше, легче и светлее»

«Я могу даже уйти в монашество, да, правда», — сказал он.
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Ранее RostovGazeta писала об еще одном блогере из Ростова, машину которого второй раз подряд подожгли неизвестные.

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