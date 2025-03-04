Герой мемов из Ростова «лавандовый раф» заявил, что хотел уйти в монахи

Posted 4 марта, 18:47
Published 4 марта, 18:47
Modified 4 марта, 22:06
Updated 4 марта, 22:06
Ролики Николая Василенко завирусились в соцмедиа благодаря необычному формату ведения блога. В одном из своих популярных видео предприниматель с улыбкой на лице призывает подписчиков радоваться каждому дню.
Благодаря позитивному настрою интернет-пользователи назвали Василенко «живым воплощением лавандового рафа».
Во время шоу бизнесмен рассказал, что около 20 лет назад он поставил себе цель постараться изменить мир в лучшую сторону, чтобы людям в нем стало «лучше, легче и светлее»
«Я могу даже уйти в монашество, да, правда», — сказал он.
Ранее RostovGazeta писала об еще одном блогере из Ростова, машину которого второй раз подряд подожгли неизвестные.